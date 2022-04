Quali iPhone andranno fuori produzione dopo il lancio di iPhone 14?

A settembre è prevista la presentazione e il lancio di iPhone 14, la nuova famiglia di smartphone marchiata Apple. Un nuovo rapporto diffuso nelle scorse ore in rete ha parlato di quali dispositivi potrebbe essere interrotta la produzione in seguito al lancio della prossima generazione di telefoni.

Ricordiamo che con il debutto di iPhone 13 vennero messi fuori produzione iPhone 12 Pro e XR. Nel 2020, invece, era toccato alle generazioni 11 Pro, 11 Pro Max, 8 e 8 Plus. A quanto pare, adesso sarà la volta dei due restanti modelli di iPhone 11.

I vecchi iPhone “eliminati” dopo il lancio di iPhone 14: l’indiscrezione

L’informazione arriva da LeaksApplePro, che aggiunge come Apple debba ancora prendere una decisione finale. Tutto potrebbe dipendere dalle prestazioni commerciali di iPhone SE 2022. Lanciato lo scorso mese, infatti, il modello entry-level della famiglia di smartphone Apple non sta riscontrando il successo sperato.

Sebbene includa il chip A15 Bionic e la possibilità di connettersi al 5G, il design vecchio stile pare non stia aiutando a far breccia nel cuore degli appassionati. Venduto ad un prezzo di partenza di 529€, il colosso di Cupertino teme che la sua attrattiva venga stroncata sul nascere dalla vendita dei vecchi modelli.

Come scrive iDrop News, pare infatti che le vendite di iPhone 11 siano addirittura aumentate dopo la presentazione dell’ultima versione di SE. A pesare è il costo solo leggermente superiore, per uno smartphone dal design ritenuto evidentemente più attraente e caratteristiche tecniche ancora all’avanguardia. Il tutto al netto del 5G, che non viene ritenuto un motivo sufficiente per sposare la causa di SE 2022.

Il rapporto parla anche di iPhone 12 e 13, che continueranno ad essere venduti dopo il lancio di iPhone 14. Destino che potrebbe non essere riservato invece al 12 Mini, cui sorte è incerta.

Ricordiamo che la prossima generazione di smartphone Apple è molto attesa dagli appassionati perché potrebbe tracciare un taglio netto rispetto al passato: un design rinnovato, l’eliminazione del notch nella parte superiore del display e un importante aggiornamento hardware per il comparto fotocamere.