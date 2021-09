Qualità e funzionalità avanzate per le cuffie Bluetooth Sony scontate del 52%

E se ti dicessi che uno dei migliori set di cuffie Bluetooth di Sony, è scontato di oltre il 50%? Stiamo parlando delle Sony WH-XB900N, uno dei migliori headset Bluetooth del mercato con cancellazione attiva del rumore ed un prezzo al minimo storico. Come sempre si tratta di offerte su quantità limitate, quindi non possiamo garantire sia ancora disponibile dopo la pubblicazione dell’articolo.

Cuffie Bluetooth Sony WH-XB900N: caratteristiche tecniche

Sony è una di quelle aziende che non ha bisogno di presentazioni quando si parla di qualità del suono. Le cuffie WH-XB900N sono caratterizzate dal timbro distintivo di Sony, unito alla tecnologia Extra Bass che riesce ad accontentare anche gli appassionati più esigenti. Buono il design che permette di chiudere le cuffie per semplificare il trasporto, grazie anche al peso ridotto. Buona la batteria che con una singola ricarica offre circa 30 ore di riproduzione. Tuttavia, in questo caso, non è solo la qualità e l’affidabilità del brand, quanto piuttosto le funzionalità decisamente all’avanguardia.

Oltre alla cancellazione attiva del rumore, troviamo la modalità “Rapida Attenzione” che con un singolo tocco, disattiva l’ANC e riduce il volume per percepire agevolmente i suoni esterni. I controlli, infatti, sono completamente touch e grazie a delle semplici gesture è possibile gestire le tracce, il volume e le chiamate. Non manca la tecnologia NFC che permette di associare le cuffie al dispositivo semplicemente avvicinandoli. Disponibile su Play Store e iOS l’applicazione Sony Headphones Connect che consente di personalizzare l’esperienza d’ascolto attraverso l’equalizzazione manuale. Chiude l’ottimizzazione per Alexa, che permette di gestire completamente le cuffie semplicemente con la voce.

Grazie ad uno sconto di addirittura il 52%, le cuffie possono essere acquistate su Amazon a soli 119,99 euro per un risparmio di ben 130 euro per la variante blu.