Quando esce Spotify Wrapped 2024 e cosa aspettarsi

L’attesa sta per finire! Manca pochissimo a Spotify Wrapped 2024., il tradizionale riepilogo musicale dell’anno. Tra pochi giorni Spotify svelerà tutta la verità, nient’altro che la verità, sui propri ascolti in streaming.

Quando uscirà Spotify Wrapped 2024?

La data ufficiale è ancora top secret, ma grazie ai precedenti storici e ad alcuni rumors, non è difficile fare delle previsioni. Secondo molti, l’uscita più probabile di Spotify Wrapped è mercoledì 4 dicembre. Negli ultimi quattro anni, il colosso dello streaming musicale ha sempre lanciato Wrapped di mercoledì, solitamente l’ultimo del mese di novembre.

Quest’anno però il 27 novembre è passato senza novità, quindi la prossima data papabile è il 4 dicembre. Alcuni fan attenti hanno anche scovato su Reddit indizi su un concerto Wrapped di Spotify Indonesia previsto per il 5 dicembre, il che rafforza l’ipotesi del lancio il 4.

Fino a quando Spotify conta gli ascolti per Wrapped?

Spotify non ha mai rivelato ufficialmente la data esatta in cui smette di tracciare la nostra attività per includerla nel riepilogo Wrapped. In passato si è ipotizzato che il conteggio si fermasse a fine ottobre o metà novembre, ma la piattaforma è sempre stata volutamente vaga sull’argomento (altrimenti, che gusto c’è?!).

Recentemente però Spotify ha twittato che, nonostante Halloween sia passato, non ha ancora smesso di registrare i nostri ascolti per Wrapped. Quindi c’è ancora tempo per assicurarsi che i propri brani preferiti entrino nella classifica. Il consiglio è semplicemente di ascoltare la musica con naturalezza: ogni riepilogo rifletterà fedelmente i propri gusti.

Come vedere il proprio Spotify Wrapped 2024

Il riepilogo Wrapped di Spotify in genere è disponibile nelle app iOS e Android e anche nella versione desktop. Non c’è motivo di credere che quest’anno sarà diverso. Di solito Wrapped appare come una pagina di benvenuto nell’app. Per riceverlo il prima possibile, è bene assicurarsi di avere l’ultima versione dell’app Spotify, aggiornandola su App Store (per iOS) o Play Store (per Android).

Il giorno del lancio, si dovrebbe vedere una card intitolata “Il tuo Wrapped 2024” (o qualcosa di simile) su cui si può cliccare per tuffarsi nel proprio riassunto musicale dell’anno. Durante Spotify Wrapped 2023, le funzionalità più chiacchierate sono state “Sound Town” e “Me in 2023”, che hanno dato il boost alla personalizzazione. Chissà quali sorprese Spotify ci riserverà quest’anno!