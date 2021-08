Quando il gaming è desktop: MSI, sconto da 250€

Non solo laptop e accessori: con l'inizio della “Gaming Week” di Amazon, MSI getta nella mischia anche un importante sconto sul proprio PC Desktop compatto MSI MAG Infinite S 10SA-069EU. Dietro questa sigla si cela una potenza di fuoco niente male, sotto le vesti di un dispositivo progettato per il gaming che può però offrire ben di più.

A dirlo è lo stesso concept: si tratta di un computer desktop in tutto e per tutto, configurandosi come un concentrato di performance al servizio di produttività, studio, lavoro, riunioni, gioco, intrattenimento e qualsiasi altra utilità. Attenzione allo sconto, perché è questo il punto forte: MSI taglia da oggi il proprio MAG Infinite di ben 250 euro, portando così il prezzo finale a soli 999 euro (mai prima d'ora era sceso sotto quota 1000).

Processore Intel Core i5 da 2,9GHz, 16GB di RAM, hard disk da 1TB e scheda grafica GeForce GTX 1650 Super: dietro queste specifiche si cela il potenziale di un desktop che può esprimersi ben al di là del solo profilo videoludico.

Sperimenta l'ultima CPU Intel 10th Gen Core e la scheda grafica MSI GeForce posizionata verticalmente. Supera il potenziale del tuo sistema con la più recente soluzione Wi-Fi 6 AX mentre DDR4 Boost è creato per tenerti un passo avanti.

L'offerta andrà in scadenza con la fine della Gaming Week e può essere un'ottima occasione per chiunque cerchi un PC desktop con prestazioni al di sopra della soglia tradizionale: in questo caso MSI infonde nel dispositivo tutto quanto possa servire per elaborazioni al di sopra della media, per chi nel tempo libero vuol spremere al meglio software di caratura superiore alla normale produttività.

Un desktop per palati più raffinati, insomma, che in uno sconto del 20% di questo tipo sanno leggere il profumo dell'occasione da non bucare.