Quanto costa una buona VPN? meno di 2 euro al mese per il Black Friday

Utilizzare una VPN per massimizzare la privacy della propria connessione è sempre più importante. Sono tantissimi, infatti, i contesti in cui può essere necessario ricorrere ad un servizio VPN per accedere ad Internet senza dover fare i conti con il tracciamento del provider o di vari siti web. Utilizzare una rete Wi-Fi pubblica senza VPN, inoltre, espone ad una serie di rischi notevoli con la possibilità concreta di poter fare i conti con una violazione della propria privacy.

Le VPN gratuite sono, però, molto limitate. Questi servizi riducono fortemente la velocità di connessione e presentano vari limiti all’utilizzo. Per un utilizzo sporadico e breve, quindi, è possibile puntare su di una VPN gratuita ma per un utilizzo più completo è affidabile è molto meglio scegliere un servizio completo, a pagamento. Quanto costa una buona VPN? Il mercato offre tantissime opzioni da sfruttare.

In questo momento, in pieno clima Black Friday, attivare una nuova VPN è la scelta giusta. Scegliendo, ad esempio, Private Internet Access, vera e propria istituzione del settore delle VPN, è possibile assicurarsi un servizio completo, efficiente e sicuro ad un prezzo ridottissimo. Con appena 1,85 euro al mese di spesa, infatti, sarà possibile accedere ad una VPN “no-log” e al 100% Open Source in grado di offrire una connessione stabile, sicura e veloce su tutti i propri dispositivi. Lo sconto rispetto al prezzo standard è dell’83%.

Quanto costa una VPN? Meno di 2 euro al mese con l’offerta del Black Friday di Private Internet Access

Con l’offerta del Black Friday di Private Internet Access, la risposta alla domanda “Quanto costa una buona VPN?” è decisamente interessante. La promozione in corso, infatti, consente di attivare il servizio con una spesa di 1,85 euro al mese. L’offerta riguarda il piano biennale che viene affiancato da 4 mesi gratis aggiuntivi per un totale di 28 mesi di servizio ad un costo complessivo di circa 51 euro, pari proprio a 1,85 euro al mese. Lo sconto complessivo è pari ad un incredibile 83% rispetto al prezzo standard. L’offerta è molto più conveniente del pano mensile che costa 10,69 euro.

Private Internet Access è la scelta giusta per chi cerca una buona VPN, soprattutto se si prevede di fare un uso intensivo della rete privata virtuale. La VPN in questione propone:

una rigorosa politica no log

strumenti di privacy avanzati per un accesso sicuro al web

per un accesso sicuro al web protezione “ multi – dispositivo ” e “ multi – piattaforma ” con la possibilità di accesso contemporaneo alla VPN da 10 dispositivi senza costi extra

– ” e “ – ” con la possibilità di accesso contemporaneo alla VPN da senza costi extra una rete di migliaia di server da sfruttare senza limitazioni di banda

Per attivare la VPN Private Internet Access è possibile fare riferimento direttamente al sito web ufficiale, linkato qui di sotto. Ricordiamo che, ad ulteriore garanzia dell’utente, c’è un periodo di 30 giorni per richiedere il rimborso della spesa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.