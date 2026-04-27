Quanto devi dormire per ridurre il rischio di demenza

Il dormire male è associato a un aumento del rischio di sviluppare demenza in età avanzata. Al contrario, una quantità ottimale di sonno notturno riduce al minimo il rischio di demenza. È questa la conclusione a cui è arrivato il team della York University in Canada che ha condotto un’analisi statistica utilizzando dati raccolti e aggregati da 69 studi precedenti.

Sono state effettuate ricerche sistematiche della letteratura (dal 1946 all’agosto 2025) nei database CINAHL, EMBASE, MEDLINE, PSYCINFO e SPORTDISCUS. Gli studi ammissibili includevano adulti residenti nella comunità di età pari o superiore a 35 anni con almeno un anno di follow-up e misurazioni valide dei comportamenti motori e degli esiti della demenza. Sono stati esclusi gli studi che includevano partecipanti con demenza al basale o che non presentavano stime del rischio di demenza per tutte le cause. È stata esclusa la letteratura grigia. La meta-analisi a effetti casuali ha generato il rapporto di rischio (RR) aggregato e gli intervalli di confidenza al 95% (IC). Le esposizioni primarie sono state definite utilizzando le soglie nazionali per l’attività fisica, il tempo sedentario e la durata del sonno. Sono state eseguite analisi di sottogruppo per età e durata del follow-up.

Questa ricerca aveva un obiettivo, cercare associazioni tra demenza e tre diversi fattori: attività fisica, tempo trascorso seduti e durata del sonno. “L’attività fisica regolare, una minore sedentarietà e un sonno notturno adeguato (7-8 ore) possono essere associati a un ridotto rischio di demenza e rappresentano fattori potenzialmente modificabili per la prevenzione o il ritardo dell’insorgenza della demenza“, hanno dichiarato i ricercatori.

Come e quanto dormire il giusto riduce il rischio di demenza

Dormire bene e il giusto riduce il rischio di demenza in età avanzata secondo lo studio condotto dal team della York University in Canada. “Il rischio di sviluppare demenza tende ad accelerare con l’avanzare dell’età, ed è stato riportato che la gestione dei fattori di rischio attraverso interventi sullo stile di vita potrebbe ritardare o prevenire fino al 45% dei casi di demenza in tutto il mondo“, hanno spiegato.

I risultati parlano chiaro: dormire meno di 7 ore a notte viene associato a un aumento del 18% del rischio di demenza. Al contrario, dormire più di 8 ore a notte è stato correlato a un aumento del 28%. In pratica, dormire troppo sarebbe dannoso per la salute tanto quanto dormire troppo poco. L’obiettivo ideale sarebbe un sonno compreso tra le 7 e le 8 ore.