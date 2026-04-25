Come ridurre i rischi per la salute se stai molto tempo seduto

L’attività fisica è raccomandata da tutti, esperti e non, perché migliora il benessere mentale e riduce il rischio di contrarre malattie oltre che permette di aumentare l’aspettativa di vita. Se per lavoro o altro devi rimanere molto tempo seduto è importante capire come ridurre i rischi per la tua salute derivanti dalla tua vita particolarmente sedentaria.

Scott Lear, professore di Scienze della Salute presso la Simon Fraser University, ha pubblicato un articolo su Science Alert nel quale rivela quali possono essere i segreti per migliorare il proprio stile di vita e ridurre quelli che sono i rischi di una vita particolarmente sedentaria.

L’inattività fisica è definita come il mancato rispetto delle linee guida minime per essere considerati attivi. Essere fisicamente inattivi, tuttavia, non significa non essere attivi affatto. Potresti comunque svolgere attività leggere, come passeggiate o lavori domestici, ma non attività moderate o intense. In generale, le persone inattive trascorrono più tempo in posizione sedentaria.

Quando stiamo seduti il nostro metabolismo rallenta. Per questo “stare seduti a lungo può portare all’accumulo di grassi (trigliceridi) nel sangue” ha spiegato Lear. “Tra gli altri rischi per la salute vi è l’indebolimento muscolare“. Infatti, i nostri muscoli hanno bisogno di muoversi per mantenersi forti e vitali, altrimenti si indeboliscono e atrofizzano.

Ridurre i rischi per la salute non significa eliminare il tempo che trascorri seduto

Lear, nel suo articolo, ha specificato che per ridurre i rischi per la salute non è necessario eliminare del tutto il tempo che trascorri seduto. “Stare seduti è necessario per concedersi del tempo per riposare e recuperare le energie. Inoltre, molte attività si svolgono più comodamente da seduti“, ha precisato. “Sostituire la posizione seduta (o in piedi) con il movimento è la soluzione migliore“.

Il nostro studio ha rilevato che sostituire 30 minuti di sedentarietà con il movimento riduce del due per cento il rischio di morte prematura nelle persone che trascorrono più di quattro ore al giorno sedute.

A volte però potrebbe non essere possibile alzarsi e muoversi per 30 minuti. In alternativa, Lear spiega che si può “interrompere la posizione seduta ogni 20-30 minuti con due minuti di attività (camminata leggera, saltelli, squat o qualsiasi altra cosa)”. Questo sarebbe sufficiente per “mantenere attivo il metabolismo e gestire i livelli di insulina e glucosio“,

Altri modi per ridurre il tempo trascorso seduti includono rispondere alle telefonate camminando avanti e indietro in ufficio e tenere riunioni camminando.

L’inattività fisica può avere effetti negativi sulla salute. Impostare una sveglia che ti ricordi di alzarti e fare qualche minuto di attività, come consigliato da Lear, è un’ottima soluzione per aiutarti a stare in salute.