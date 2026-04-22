Perdita di capelli? Lo zucchero potrebbe essere la soluzione

Sono tanti gli uomini a soffrire di calvizie e alopecia. Tantissimi hanno cercato e provato soluzioni che fermassero la perdita di capelli, purtroppo con pochi risultati o in alcuni casi nessun risultato. Alcune ricerche però sostengono che la cura potrebbe essere lo zucchero. Il team che ha dato il via e pubblicato lo studio in questione ha stimolato la calvizie nei topi e li ha trattati con desossiribosio, uno zucchero che ha stimolato la formazione di vasi sanguigni e ha infine causato la ricrescita dei capelli.

Come lo zucchero ferma la perdita dei capelli

Sheila MacNeil, autrice dello studio, in un comunicato stampa, ha dichiarato: “La calvizie maschile è una condizione molto comune, che colpisce uomini in tutto il mondo, ma al momento esistono solo due farmaci autorizzati dalla FDA per trattarla. La nostra ricerca suggerisce che la soluzione per curare la caduta dei capelli potrebbe essere semplice come l’utilizzo di uno zucchero (desossiribosio) presente in natura per aumentare l’afflusso di sangue ai follicoli piliferi e stimolare la crescita dei capelli“.

“Questo zucchero deossiribosio pro-angiogenico è presente in natura, economico e stabile, e abbiamo dimostrato che può essere veicolato da una varietà di gel o medicazioni. Ciò lo rende un candidato interessante da approfondire ulteriormente per il trattamento della caduta dei capelli negli uomini“, ha aggiunto il professor (associato) Muhammed Yar (TI) dell’IRCBM, COMSATS University Pakistan.

In pratica lo zucchero deossiribosio pro-angiogenico aumenta l’afflusso di sangue ai follicoli piliferi e stimola la conseguente crescita dei capelli.

Negli ultimi otto anni, gli scienziati di Sheffield e della COMSATS University Pakistan hanno studiato come lo zucchero possa contribuire alla guarigione delle ferite promuovendo la formazione di nuovi vasi sanguigni. Durante la ricerca, il team ha anche notato che i capelli intorno alle ferite in via di guarigione sembravano crescere più velocemente rispetto a quelli che non erano stati trattati.

MacNeil ha comunque precisato: “La ricerca che abbiamo condotto è ancora in una fase iniziale, ma i risultati sono promettenti e giustificano ulteriori indagini. Questo potrebbe offrire un altro approccio al trattamento di questa condizione, che può influenzare l’immagine di sé e la fiducia in se stessi degli uomini“.