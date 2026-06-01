 Questo cetriolo di mare non vuole morire: potrebbe vivere per sempre?
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Questo cetriolo di mare non vuole morire: potrebbe vivere per sempre?

Il tessuto amputato di un cetriolo di mare si sta rifiutando di morire per questo gli scienziati si chiedono se può vivere per sempre.
Questo cetriolo di mare non vuole morire: potrebbe vivere per sempre?
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Il tessuto amputato di un cetriolo di mare si sta rifiutando di morire per questo gli scienziati si chiedono se può vivere per sempre.
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Sappiamo bene che gli oceani, nelle loro profondità, ospitano molte creature tra cui quelle più longeve della Terra. Ad esempio, le spugne vitree hanno una prospettiva di vita di oltre 10 mila anni. Inoltre, una singola vongola quahog ha l’incredibile capacità di vivere più di 500 anni. Non mancano nemmeno le più temute meduse che vantano un’incredibile capacità di rigenerarsi. Ma ciò che ha sorpreso i ricercatori è il cetriolo di mare che potrebbe vivere per sempre.

Infatti, alcuni scienziati canadesi hanno scoperto una specie particolare dotata di tessuti che potrebbero “vivere indefinitamente”. Nello specifico, quando hanno amputato alcune parti del cetriolo di mare scarlatto, i suoi tessuti si sono rifiutati di morire, continuando a vivere. “Da tre anni a questa parte, i pedicelli e i tentacoli isolati sono rimasti in una vasca di acqua di mare corrente naturale, senza decomporsi“, hanno spiegato gli esperti di Science Alert.

Non solo non sono morti, ma questi tessuti sono biologicamente attivi e in continua trasformazione. Molti dei loro processi immunitari, metabolici e cellulari sono ancora intatti. Una cosa del genere non si era mai vista prima, nemmeno nei tessuti di alcun animale conosciuto sulla Terra.

La sorprendente capacità del cetriolo di mare scarlatto che potrebbe vivere per sempre

È incredibile come il cetriolo di mare scarlatto potrebbe vivere per sempre grazie alla sorprendente capacità dei suoi tessuti di non morire. La biogeochimica marina Rachel Sipler del Bigelow Laboratory for Ocean Science, un istituto di ricerca senza scopo di lucro negli Stati Uniti, ha spiegato: “Non siamo ancora riusciti a far crescere un nuovo cetriolo di mare completo, ma stiamo osservando una crescita e una diversificazione cellulare davvero sorprendenti, a distanza di anni dalla rimozione di questo tessuto“.

La ricercatrice ha anche aggiunto: “È come una lucertola che perde la coda. Sappiamo che alcune lucertole possono rigenerare la coda; stiamo discutendo se la coda possa rigenerare una nuova lucertola“. Come ha spiegato Sipler, questa scoperta mette in discussione le concezioni convenzionali sull’immortalità dei tessuti.

L’acqua di mare naturale è probabilmente l’approccio più diversificato dal punto di vista microbiologico e meno pulito che potremmo adottare a livello sperimentale. Eppure, quell’ambiente ricco di batteri e di tutta quella materia organica li nutriva e permetteva a questo tessuto di guarire e crescere.

Fonte: Science Alert

Pubblicato il 1 giu 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
1 giu 2026
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