Il nucleo fuso della Terra ha improvvisamente invertito la sua rotta

Alcuni scienziati hanno scoperto che il nucleo fuso della Terra ha improvvisamente e inspiegabilmente invertito la sua rotta. Una scoperta sorprendente senza però avere ancora capito la causa di tutto questo liquido che scorre 1400 miglia sotto i nostri piedi che ha deciso di cambiare direzione. Nello specifico, il nuovo studio mostra la sua inversione di direzione da una debole direzione verso ovest a una forte direzione verso est.

Frederik Dahl Madsen, dell’Università di Edimburgo e autore principale dello studio, in un comunicato stampa, ha dichiarato: “L’inversione di flusso su larga scala sotto il Pacifico solleva nuovi interrogativi sul comportamento delle profondità della Terra“. Interrogativi a cui tutti vorrebbero dare una risposta, soprattutto se questa inversione potrebbe avere conseguenze a breve o a lungo termine.

“Gli scienziati ora vogliono capire se l’inversione rappresenti una fluttuazione di breve durata, parte di un’oscillazione ricorrente o un nuovo equilibrio stabile per la circolazione del nucleo terrestre. Il monitoraggio continuo sarà essenziale per determinare come si evolverà il flusso nei prossimi anni“, ha aggiunto Frederik Dahl Madsen.

La ricerca suggerisce che la corrente del Pacifico verso est si sia indebolita dal 2020: “L’aumento della forte corrente verso est nel Pacifico è contemporaneo a un cambiamento di comportamento nel nucleo interno, come dedotto dalla geodesia e dalla sismologia, e ipotizziamo che questi cambiamenti nelle profondità oceaniche siano associati ai cambiamenti nella corrente al di sotto del Pacifico“.

L’inversione di rotta del nucleo fuso della Terra mette in dubbio un’ipotesi

Elisabetta Iorfida, scienziata della missione Swarm dell’ESA, ha spiegato che l’inversione di rotta del nucleo fuso della Terra mette in dubbio una precedente ipotesi: che il nucleo esterno sia dominato da una circolazione stabile verso ovest. Si tratta di una scoperta che mette in discussione le “quasi certezze” che gli scienziati avevano prima di questo evento singolare.

Questo studio dimostra che i cambiamenti regionali possono emergere rapidamente in appena un decennio. I risultati potrebbero anche aiutare gli scienziati a indagare sulle possibili interazioni tra il nucleo esterno della Terra, il nucleo interno e il mantello inferiore e, quindi, fornire maggiori informazioni sul confine nucleo-mantello, che è una regione critica per le dinamiche profonde della Terra.

“Questa ricerca solleva interrogativi affascinanti su come gli strati più profondi della Terra siano dinamicamente connessi. Con l’evoluzione continua del campo magnetico, le missioni satellitari forniscono una visione sempre più dettagliata dei processi dinamici che si svolgono nelle profondità del nostro pianeta, rivelando che il nucleo terrestre potrebbe essere molto più variabile e complesso di quanto si credesse in passato“, ha concluso Iorfida.