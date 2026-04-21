I segreti che mantengono forte e agile questa donna di 98 anni

Può una donna “molto” anziana essere forte e agile come una “ragazzina”? La risposta è sì se stiamo parlando di Ilsa, una donna di ben 98 anni che ha alcuni segreti da condividere che la mantengono in salute. Di origine austriaca, come sostengono gli esperti, è straordinariamente attiva per la sua età e questo nonostante un recente intervento chirurgico al menisco e una frattura all’anca.

Lauren Ohayon, personal trainer e istruttrice di yoga e Pilates di Ilse, ha confermato che si allena quattro giorni a settimana, porta a spasso il cane tutti i giorni e ama lo yoga sulla sedia. “Mi ha raccontato di aver iniziato a fare attività fisica dopo la morte del marito, quando aveva sessant’anni“, ha aggiunto la sua personal trainer.

Ma non è tutto. Infatti, nella sua routine settimanale, la donna di 98 anni inserisce altri segreti. Nello specifico, Ilse pratica nove esercizi che hanno l’obiettivo di aiutarla a raggiungere la piena capacità motoria e prevenire gli infortuni. Sarah Campus , personal trainer e fondatrice di LDN MUMS FITNESS, ha spiegato: “Dopo un intervento chirurgico, mantenersi mobili e funzionali è fondamentale per favorire la guarigione“.

I 9 esercizi “segreti” della donna di 98 anni

Women’s Health ha pubblicato i 9 esercizi “segreti” che la donna di 98 anni pratica ogni settimana. “Questi esercizi migliorano la forza, la coordinazione e la sicurezza in sé stessi, allenando al contempo il movimento in più direzioni, elemento fondamentale per una vita quotidiana più sicura e indipendente“, ha affermato Campus.

Sedersi e alzarsi da una sedia

Mettiti in piedi di fronte a una sedia con i piedi alla larghezza dei fianchi. Siediti sulla sedia, mantenendo la schiena dritta e i piedi appoggiati a terra. Alzarti in posizione eretta completa, estendendo fianchi e ginocchia. Se necessario, appoggiati a una sedia, un bastone o un muro. Alzarsi da seduti con resistenza elastica

Esegui gli stessi movimenti dell’esercizio di alzarsi da seduti, ma con una fascia elastica intorno alle ginocchia. Mentre ti alzi, spingi le ginocchia verso l’esterno.

Equilibrio con posizione sfalsata

Metti un piede davanti all’altro e mantieni l’equilibrio al meglio, senza appoggiare le mani sulla sedia. Camminare all’indietro

Cammina all’indietro per 10 passi. Trasferimento controllato sul pavimento

Mettiti a quattro zampe partendo da una posizione eretta usando qualsiasi aiuto necessario. Ruota sul fianco sinistro in modo da appoggiarti sul pavimento. Sposta il peso in modo uniforme su entrambi i fianchi e sdraiati. Ponte per i glutei normale o con una gamba

Sdraiati sulla schiena con le ginocchia piegate, i piedi appoggiati a terra, alla larghezza delle anche e vicini ai glutei. Se esegui la variante a una gamba, estendi una gamba dritta in avanti. Attiva i muscoli addominali per stabilizzare la colonna vertebrale, poi spingi con i talloni e contrai i glutei mentre sollevi i fianchi da terra. Mantenendo spalle, fianchi e ginocchia allineati, mantieni la posizione più alta per un istante. Non inarcare la schiena né far cedere le ginocchia. Abbassa lentamente e con controllo i fianchi fino alla posizione di partenza. Allungamento a 4

Sdraiati sulla schiena con le ginocchia piegate e i piedi appoggiati a terra. Appoggia la caviglia sinistra sul ginocchio destro. Afferra la parte posteriore della gamba destra con entrambe le mani e tirala verso il petto finché non senti un allungamento nel gluteo destro. Alzati dal pavimento

Inizia sdraiandoti e, contraendo i muscoli addominali e usando le braccia come supporto, sollevati fino a raggiungere la posizione seduta. Ruota sul fianco e mettiti a quattro zampe. Porta un ginocchio in avanti fino a trovarti in posizione di mezzo inginocchiamento. Quindi appoggia entrambe le mani a terra o sulle ginocchia, spingendo con il piede anteriore per sollevare l’altro piede e tornare in posizione eretta. Passo laterale

Posizionati da un lato di una linea immaginaria o reale. Scavalcala con un piede, poi con l’altro, terminando con entrambi i piedi uniti dall’altro lato.

Questi esercizi possono essere una buona idea se sei una donna e vuoi mantenerti forte e agile nonostante lo scorrere delle lancette, sicuramente meglio dei segreti di Nikola Tesla per vivere a lungo.