Una fonte di acqua dolce scoperta sotto un lago salato potrebbe salvarci

Gli scienziati, spaventati dal prosciugamento veloce del Gran Lago Salato dello Utah, hanno scoperto una fonte di acqua dolce. Si tratta di una scoperta che in futuro potrebbe salvarci la vita. Questo lago è tra i più importanti degli Stati Uniti Occidentali, vantando una dimensione di 2600 chilometri quadrati e rappresenta una tappa fondamentale per la rotta migratoria del Pacifico.

Si contano circa 12 milioni di uccelli appartenenti a oltre 300 specie differenti che trascorrono parte del loro tempo nelle sue acque ogni anno. Inoltre, questo lago è fondamentale per fornire umidità alle tempeste di passaggio che scaricano la loro forza e il loro contenuto sulle montagne a est, contribuendo al mantenimento delle importantissime piste da sci.

Per l’uomo e la vita animale non si tratta solo di bellezza paesaggistica o divertimento. Infatti, secondo quanto dichiarato dalla Divisione delle Risorse Idriche dello Utah, “lo stato riceve quasi il 95% della sua acqua dolce dallo scioglimento della neve“. Ecco perché nonostante questo lago salato stia passando un periodo difficile, il suo prosciugamento ha fatto affiorare cumuli di canneti che suggeriscono la presenza di una fonte di acqua dolce.

Un bacino di acqua dolce sotto il Gran Lago Salato

Un team di geofisici dell’Università dello Utah, conducendo una serie di indagini elettromagnetiche aeree (AEM) per radiografare le strutture sotto la baia di Farmington, hanno scoperto un bacino di acqua dolce. Questo permea i sedimenti sotto il letto del lago ipersalino fino a quattro chilometri di profondità.

Un’inversione 3D dei dati AEM rivela uno strato resistivo esteso lateralmente al di sotto della salamoia altamente conduttiva del lago. Questa unità resistiva è interpretata come sedimenti saturi di acqua dolce o roccia madre.

Lo studio, pubblicato sulla rivista Scientific Reports, ha spiegato: “La sua identificazione fornisce la prova della presenza di ingenti risorse di acqua dolce al di sotto dello strato ipersalino. La presenza di sedimenti saturi di acqua dolce al di sotto dello strato di acqua salata è stata verificata in modo indipendente mediante misurazioni dirette della salinità e della composizione chimica dell’acqua prelevata da carote di sedimento raccolte nei pozzi“.