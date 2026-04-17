Siamo vicini alla più grande crisi energetica secondo il Fondo Monetario Internazionale

Il Fondo Monetario Internazionale ha avvertito: “L’economia globale si trova ad affrontare nuove sfide, poiché la guerra in Medio Oriente minaccia di compromettere la crescita e la disinflazione“. Secondo quanto dichiarato recentemente e in base alla situazione geopolitica attuale ha avvertito che siamo vicini alla più grande crisi energetica di tutti i tempi moderni.
“Dopo aver resistito a barriere commerciali più elevate e a una maggiore incertezza lo scorso anno, l’attività economica globale si trova ora ad affrontare una prova importante a causa dello scoppio della guerra in Medio Oriente“, si legge nel comunicato stampa ufficiale pubblicato sul sito. “Ipotizzando che il conflitto rimanga limitato in termini di durata e portata, si prevede che la crescita globale rallenti al 3,1% nel 2026 e al 3,2% nel 2027. Si prevede che l’inflazione globale aumenti modestamente nel 2026, per poi riprendere a diminuire nel 2027“.
Il rallentamento della crescita e l’aumento dell’inflazione dovrebbero essere particolarmente pronunciati nelle economie emergenti e in via di sviluppo.
Nondimeno, se il conflitto dovesse essere più lungo o più esteso potremmo assistere a un indebolimento significativo della crescita e a una destabilizzazione dei mercati finanziari. Questo sarebbe il risultato di un peggioramento della frammentazione geopolitica, una rivalutazione delle aspettative sulla produttività derivante dall’intelligenza artificiale o da un rinnovato riacutizzarsi delle tensioni commerciali.
L’elevato debito pubblico e l’erosione della credibilità istituzionale acuiscono ulteriormente le vulnerabilità. Allo stesso tempo, l’attività economica potrebbe riprendersi se i benefici in termini di produttività derivanti dall’IA si concretizzassero più rapidamente o se le tensioni commerciali si attenuassero in modo duraturo.
Come affrontare lo shock attuale e la crisi energetica in arrivo
Il Fondo Monetario Internazionale ha spiegato come affrontare lo shock attuale e allo stesso tempo prepararsi a future perturbazioni e a una crisi energetica globale mai vista prima. “Promuovere l’adattabilità, mantenere quadri politici credibili e rafforzare la cooperazione internazionale“, sono gli elementi essenziali.
L’aumento della spesa per la difesa, innescato da un’escalation delle tensioni geopolitiche, potrebbe stimolare l’attività economica nel breve termine, ma anche generare pressioni inflazionistiche, indebolire la sostenibilità fiscale ed esterna e rischiare di sottrarre risorse alla spesa sociale, il che a sua volta potrebbe alimentare malcontento e disordini sociali.