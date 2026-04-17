Siamo vicini alla più grande crisi energetica secondo il Fondo Monetario Internazionale

Il Fondo Monetario Internazionale ha avvertito: “L’economia globale si trova ad affrontare nuove sfide, poiché la guerra in Medio Oriente minaccia di compromettere la crescita e la disinflazione“. Secondo quanto dichiarato recentemente e in base alla situazione geopolitica attuale ha avvertito che siamo vicini alla più grande crisi energetica di tutti i tempi moderni.

“Dopo aver resistito a barriere commerciali più elevate e a una maggiore incertezza lo scorso anno, l’attività economica globale si trova ora ad affrontare una prova importante a causa dello scoppio della guerra in Medio Oriente“, si legge nel comunicato stampa ufficiale pubblicato sul sito. “Ipotizzando che il conflitto rimanga limitato in termini di durata e portata, si prevede che la crescita globale rallenti al 3,1% nel 2026 e al 3,2% nel 2027. Si prevede che l’inflazione globale aumenti modestamente nel 2026, per poi riprendere a diminuire nel 2027“.

Il rallentamento della crescita e l’aumento dell’inflazione dovrebbero essere particolarmente pronunciati nelle economie emergenti e in via di sviluppo.

Nondimeno, se il conflitto dovesse essere più lungo o più esteso potremmo assistere a un indebolimento significativo della crescita e a una destabilizzazione dei mercati finanziari. Questo sarebbe il risultato di un peggioramento della frammentazione geopolitica, una rivalutazione delle aspettative sulla produttività derivante dall’intelligenza artificiale o da un rinnovato riacutizzarsi delle tensioni commerciali.

L’elevato debito pubblico e l’erosione della credibilità istituzionale acuiscono ulteriormente le vulnerabilità. Allo stesso tempo, l’attività economica potrebbe riprendersi se i benefici in termini di produttività derivanti dall’IA si concretizzassero più rapidamente o se le tensioni commerciali si attenuassero in modo duraturo.

Come affrontare lo shock attuale e la crisi energetica in arrivo

Il Fondo Monetario Internazionale ha spiegato come affrontare lo shock attuale e allo stesso tempo prepararsi a future perturbazioni e a una crisi energetica globale mai vista prima. “Promuovere l’adattabilità, mantenere quadri politici credibili e rafforzare la cooperazione internazionale“, sono gli elementi essenziali.