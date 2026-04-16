Scoperta una strada di mattoni gialli sul fondo dell'oceano

Sembra strano, ma quattro anni fa, una spedizione su una dorsale sottomarina a nord delle isole Hawaii, ha scoperto una strada di mattoni gialli sul fondo dell’oceano. A registrare le immagini al dir poco inquietanti è stata la nave da esplorazione Nautilus durante un’indagine sulla dorsale di Liliʻuokalani nel Monumento Nazionale Marino di Papahānaumokuākea. Il video riassuntivo della scoperta pubblicato su YouTube è impressionante.

Può davvero trattarsi di una strada pavimentata da uomini nell’antichità? Vedendo le riprese sembrerebbe davvero un’antica strada, resti di una civiltà che viveva prima che l’acqua l’avesse spazzata via completamente. In realtà niente di tutto questo. I ricercatori hanno spiegato ufficialmente di cosa si tratta in realtà.

“Quella che può sembrare una ‘strada di mattoni gialli’ verso la mitica città di Atlantide è in realtà un esempio di antica geologia vulcanica attiva! Il nostro Corps of Exploration ha osservato formazioni geologiche incredibilmente uniche e affascinanti durante un’immersione sulla dorsale Liliʻuokalani, all’interno del Monumento nazionale marino di Papahānaumokuākea“, hanno pubblicato i ricercatori.

Una scoperta affascinante sul fondo dell’oceano

Si tratta di una scoperta affascinante nell’oceano. “Sulla sommità del monte sottomarino Nootka, il team ha individuato una formazione simile al ‘letto di un lago prosciugato’, ora identificata come una colata fratturata di ialoclastite (una roccia vulcanica formatasi in eruzioni ad alta energia, dove molti frammenti rocciosi si depositano sul fondale marino)“, si legge nella nota.

Migliaia di monti sottomarini si ergono dal fondale del Pacifico centrale e occidentale in configurazioni complesse, la cui distribuzione e origine geologica devono ancora essere pienamente comprese.

Nel video che ha ripreso la strana “strada di mattoni gialli” si possono ascoltare i ricercatori stupiti dire: “È la strada per Atlantide“, e in risposta: “La strada di mattoni gialli?“. E subito dopo un altro membro del team: “È bizzarro“, e ancora: “Stai scherzando? È una follia”.

Le singolari fratture a 90 gradi sono probabilmente correlate allo stress da riscaldamento e raffreddamento derivante da molteplici eruzioni a questo margine vulcanico riscaldato.

I ricercatori dell’Ocean Exploration Trust hanno concluso: “La nostra esplorazione di quest’area mai indagata prima sta aiutando i ricercatori ad approfondire la conoscenza della vita sulle pendici rocciose e al loro interno di questi antichi e profondi monti sottomarini“.