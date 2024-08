Quanto dovrebbe essere veloce la tua connessione Internet?

Quando si parla di Internet, che sia ADSL o fibra, la velocità è di solito la prima cosa che viene in mente. Velocità di ricezione o velocità di trasmissione, di quale velocità Internet si ha realmente bisogno?

Che cos’è la velocità di una connessione Internet e perché è importante?

La velocità di connessione Internet può essere paragonata alla portata dell’acqua che fuoriesce da un rubinetto. Dipende dal volume d’acqua disponibile e dall’apertura del miscelatore, il tutto rapportato ad un intervallo temporale. Allo stesso modo, la velocità di download e upload di una connessione è determinata dalla capacità della rete e dal tipo di tecnologia utilizzata (ADSL, fibra ecc.), misurata in un certo periodo di tempo.

I computer collegati a Internet si scambiano informazioni a pacchetti. Così come una maggiore pressione dell’acqua produce più gocce d’acqua in meno tempo, una connessione Internet più veloce fornirà più pacchetti in meno tempo. Il volume di dati trasferiti su una connessione in un determinato periodo di tempo è la velocità di Internet di quella connessione.

Un pacchetto è semplicemente un’unità di dati, si può immaginare come goccia d’acqua. Tecnicamente è possibile lavarsi i capelli con l’acqua che gocciola appena dal soffione della doccia. Tuttavia, avere una pressione sufficiente per sciacquare rapidamente lo shampoo fa la differenza.

Velocità di Internet: upload e download

Quando si effettua un test di velocità, nei risultati appaiono due valori. Uno è la velocità di download e l’altro è la velocità di upload. È importante comprendere le differenze tra questi due valori è importante per scegliere la connessione più adatta. Se si effettuano molti download (ad es. streaming video), è consigliabile una connessione con velocità di download elevata. Se invece si caricano molti contenuti, è meglio orientarsi su una connessione con velocità di upload maggiore.

Velocità di download di Internet

La velocità di download è la velocità con cui le informazioni passano da un sito remoto su Internet al proprio dispositivo connesso a Internet. Ad esempio, se si utilizza il computer per accedere a Linkedin, la velocità di download corrisponde alla velocità con cui le informazioni necessarie per caricare la pagina di Linkedin viaggiano dal server di Linkedin al computer.

Velocità di upload di Internet

La velocità di upload è esattamente l’opposto. Si tratta della velocità con cui le informazioni viaggiano dal proprio dispositivo connesso a Internet a un sito o server remoto su Internet. Se si scrive un messaggio sul proprio profilo LinkedIn, la velocità di upload determina la rapidità con cui le informazioni necessarie per mostrare il messaggio ai contatti vengono trasferite dal dispositivo dell’utente ai server di LinkedIn.

In genere la velocità di download di una connessione Internet è significativamente più elevata rispetto alla velocità di upload, come nel caso della fibra e dell’ADSL. Ciò dovuto al fatto che solitamente gli utenti scaricano molti più dati di quanti ne inviano.

Attività come guardare video, ascoltare musica, leggere contenuti online sono prevalentemente “passive”, ovvero richiedono di ricevere grandi quantità di dati senza necessità di effettuare upload rilevanti una volta terminata l’operazione. La velocità di upload diventa invece un fattore critico nel caso di applicazioni interattive in tempo reale come videoconferenze, gaming online, condivisione di contenuti sul cloud.

Differenza tra Bit e byte

Come già detto, la velocità di Internet è una misura della velocità di trasferimento delle informazioni da un punto all’altro della rete. Questa misura può essere espressa in vari modi. Ma il primo passo per comprenderla è capire le unità di misura in cui viene espressa.

Ci sono anche un paio di termini utili da considerare per determinare la quantità di dati di cui si ha bisogno per l’uso domestico.

Megabit al secondo/Gigabit al secondo

Quando si confrontano i piani Internet per la casa, i megabit al secondo sono comunemente indicati come Mbps o Mb/s. È possibile che vengano indicati anche come Mbit, ma hanno tutti lo stesso significato. Un megabit è un ottavo di megabyte, ma quando si cerca un abbonamento Wi-Fi non è necessario approfondire i dettagli tecnici. È sufficiente sapere che più alto è il Mb/s, più la connessione Internet sarà in grado di gestire attività impegnative.

Quando i provider Internet parlano di velocità di download, di solito indicano il numero di megabit al secondo. Tuttavia, se si vive in un’area con Internet ultraveloce, la misura standard della velocità di Internet può essere gigabit al secondo, ovvero 1.000 megabit al secondo.

La connessione Internet Gigabit offre velocità di trasferimento dati estremamente elevate, fino a 1 Gigabit al secondo (Gbps). Tuttavia, questo tipo di connessione ultraveloce ha una disponibilità limitata, è presente solo in alcune zone e non per tutti gli operatori. Inoltre, il costo di un abbonamento Gigabit è notevolmente superiore rispetto ad una connessione ADSL o fibra standard. Si tratta di una tecnologia pensata soprattutto per utilizzi professionali e aziende.

I gigabyte

I gigabyte (GB) sono utilizzati per descrivere la quantità assoluta di dati che è possibile utilizzare e quasi sicuramente chi ha un abbonamento mobile ne avrà sentito parlare. Spesso si ottengono gigabyte illimitati quando si sceglie un piano internet per la casa, ma non è sempre così, per cui è bene ricontrollare prima di firmare un contratto.

Il numero di GB di Internet di cui si ha bisogno dipende dall’uso che si fa del computer. Se si guardano molti video, si trasmettono contenuti in streaming o si gioca, è importante disporre di un’elevata quantità di dati.

Una buona regola è quella di confrontare la quantità di dati utilizzata sul telefono e di scegliere qualcosa che si aggiri intorno a questa quantità, se non è possibile avere un numero illimitato di dati.

1. Connessione Internet per gioco, attività creative e streaming di alta qualità

Poche cose sono più frustranti di quando il gioco si blocca, soprattutto in un momento cruciale.

In quasi tutti i casi, è possibile evitare che queste situazioni irritanti si verifichino grazie a una connessione a Internet con una velocità di download migliore.

Se si gioca offline, non è necessario pensare alla connessione a Internet. Ma se si intende giocare molto online, è essenziale investire in una connessione Internet domestica ad alta velocità. 60 Mb/s sono abbastanza, ma si avrà un margine di manovra extra per garantire che il dispositivo sia in grado di gestire attività più impegnative.

Se invece si vuole giocare con la massima definizione possibile, è consigliabile scegliere un dispositivo con almeno 100 Mb/s. Anche acquistare uno dei migliori portatili da gioco 4K è un’idea saggia.

Non è necessario effettuare lo streaming in 4K per ottenere la migliore esperienza visiva possibile, ma se questo si ritiene importante, si dovrebbe cercare un abbonamento Internet con una velocità di download di almeno 60 Mb/s.

Vale la pena notare che i Mb/s non sono così importanti per alcune attività creative, come il fotoritocco, poiché strumenti come Adobe Lightroom funzionano offline. La RAM è decisamente più importante. Tuttavia, se si fa editing online o si caricano video 4K/8K su YouTube, è bene cercare una connessione ad alta velocità.

2. Connessione Internet per navigare sul web e sui social media

Se si utilizza Internet per la navigazione generale sul web e sui social media, si può andare avanti con velocità di download molto più basse. Anche se la maggior parte dei social media è costituita da contenuti video, la velocità di download si aggira intorno ai 5-10 Mb/s.

Se si guardano molti video, sia di breve che di lunga durata, si dovrebbe puntare a qualcosa di più vicino ai 10 Mb/s.

3. Connessione Internet per lavorare da casa

Il consiglio, se si lavora da casa, è di dotarsi di una connessione a Internet con almeno 20 Mb/s, soprattutto se si è in più persone a svolgere un lavoro da casa. Occorre anche considerare la velocità di Internet in base al numero di videochiamate che si effettuano abitualmente. Se si utilizza regolarmente un software di videoconferenza per il lavoro a distanza, una maggiore velocità di download sarà di grande utilità.

4. Connessione Internet per streaming on demand e dirette live

Qual è la velocità di Internet domestica migliore quando si ha intenzione di guardare in streaming Netflix, Disney+ e così via? La buona notizia è che si può andare avanti con una velocità inferiore a quella necessaria per lo streaming di alto livello, e 10-20Mb/s saranno più che sufficienti per la maggior parte degli utenti. Lo stesso vale per lo streaming dal vivo.

Anche in questo caso, bisogna considerare quanti dispositivi utilizzeranno la connessione a Internet contemporaneamente. Se più persone trasmettono in streaming cose diverse, si potrebbe prendere in considerazione l’acquisto di qualcosa di più completo.

Le diverse attività online richiedono velocità di download diverse e capire quali sono gli utilizzi principali della rete può aiutare a determinare la tipologia e le performance di connessione più adatte alle proprie esigenze.