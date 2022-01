Quanto sei protetto online? Scoprilo con il punteggio McAfee

Quante volte siamo stati influenzati dai punteggi del nostro sonno, dell'attività fisica o del battito cardiaco? E se ci fosse uno strumento capace di calcolare alla perfezione anche la “salute" della nostra navigazione online? In realtà questo esiste già e può essere utilizzato da chiunque in qualunque momento. L'azienda che ha ideato il tutto è McAfee, la stessa in grado di sviluppare tutti i software necessari per migliorarlo. In questo articolo cercheremo di capire nello specifico di cosa si tratta e per quale motivo chiunque dovrebbe conoscerlo.

Il punteggio di “salute” della navigazione ideato da McAfee è aperto a tutti

Non è necessario acquistare un abbonamento o utilizzare strumenti particolari. Per scoprire quale è il punteggio relativo alla sicurezza del proprio computer durante la navigazione online basta creare un account gratuito su McAfee e attendere che l'indicatore faccia il suo lavoro in completa autonomia.

Ma prima di tutto chiediamoci cosa è effettivamente questo punteggio di salute. Si tratta di un indicatore che mostra all'utente un valore compreso tra 0 e 1000 e che indica, appunto, il livello di sicurezza generale. Più alto è il punteggio, più il computer risulterà protetto.

Tuttavia, non si tratta di un indicatore assoluto e non è detto infatti che un punteggio perfetto indichi immunità agli attacchi, ma semplicemente che il dispositivo ha tutte le carte in regola per proteggersi. Ricordiamo però che ogni giorno nascono nuovi malware e virus potenzialmente pericolosi per chiunque.

Migliorare costantemente il proprio punteggio è quindi essenziale. Per farlo, bisognerà sempre tenere sotto controllo la propria attività, scegliendo scrupolosamente i download da effettuare, le email da aprire, i dispositivi di archiviazione da utilizzare e quant'altro. Ma soprattutto, utilizzare software di protezione avanzati, come quello offerto proprio da McAfee, ora disponibile con 35 euro di sconto sul prezzo originale, ma ancora per un periodo di tempo limitato.

Il punteggio potrà essere analizzato dal sito Web della stessa azienda e per visualizzarlo servirà soltanto creare un account gratuito. Inoltre, lo stesso indicatore sarà parte integrante del programma sviluppato da McAfee. In questo modo, sarà sempre possibile rimanere aggiornati sul proprio livello di sicurezza e privacy durante la navigazione online.