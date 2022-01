Quanto sono sicure le tue password? Ecco il quiz con la risposta

Ho usato la password giusta? L'ho condivisa con qualcuno? La cambio spesso? Queste sono solo alcune delle domande che chiunque dovrebbe porsi. Le password degli account online sono ormai diventate essenziali per la gestione dei propri dati, importanti e non, perciò bisognerebbe sempre tenerle sotto controllo e gestirle nella maniera più adeguata. NordPass, nota azienda che sviluppa software dedicati alla protezione delle password, ha recentemente creato un divertente quiz che giudica quanto affidabile sia il comportamento degli utenti nei confronti delle password utilizzate, oltre ad offrire uno sconto del 70% sull'abbonamento del proprio servizio. Vediamone i dettagli.

Buoni o cattivi? Come funziona il quiz sulla sicurezza delle password di NordPass

In realtà non si tratta di nulla di molto complesso, ma soltanto di 5 semplicissimi domande a cui rispondere tramite risposta diretta o slider di probabilità: Hai utilizzato la stessa password per account differenti? Quanto spesso le aggiorni? Utilizzi password solide, uniche e complesse? Le hai mai condivise con amici o parenti tramite email o messaggio? Quanto spesso utilizzi software per la loro gestione e conservazione?

In base alle risposte al suddetto quiz, NordPass includerà l'utente nella lista dei buoni o dei cattivi, offrendo di conseguenza la soluzione migliore a cui pensare. Ovviamente però, lo sconto del 70% sull'abbonamento biennale sarà disponibile per tutti. In alternativa, molto interessante è anche l'abbonamento di un anno al 60% di sconto.

In più, come premio per aver completato il quiz, sarà possible effettuare il download di una cartolina e di un wallpaper da utilizzare sui propri dispositivi.

Ma quindi in che modo il software di NordPass dovrebbe riuscire a risolvere gli eventuali problemi degli utenti con le parole segrete? Le tre macro categorie sono: generazione di password complesse, login rapidi e sicuri e identificazione di vulnerabilità e fughe di dati (funzione disponibile solo con un abbonamento premium).

Tutte queste tre funzioni insieme, garantirebbero all'utente un luogo in cui effettivamente conservare tutte le proprie password e anche un modo per generare della parole segrete più complesse e quasi impossibili da indovinare. In più, grazie all'identificazione della vulnerabilità, si saprà sempre quando modificare la password di specifici siti web. Ovviamente si richinerà che anche l'utente faccia la sua parte evitando di condividere i propri dati con altre persone.