Quantum Initiative: eccellenza italiana per il Quantum Computing

Anche l’Italia parteciperà alla corsa verso il Quantum Computing. Il nostro Paese ha più di una eccellenza da poter spendere in questa avanguardia e l’approdo ad un protocollo di intesa tra tutti gli attori coinvolti significa fare meritevolmente fronte comune per il raggiungimento di risultati ambiziosi.

Le attività congiunte di ricerca, sviluppo e innovazione saranno orientate alle applicazioni delle tecnologie quantistiche nel settore spaziale, con un focus specifico sull’integrazione di queste tecnologie in nuove costellazioni di satelliti integrati con i sistemi e le infrastrutture terrestri come, ad esempio, per la comunicazione e la metrologia.