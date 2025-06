Quattro serie Disney+ da guardare in spiaggia questa estate

L’estate è arrivata: se anche tu stai cercando nuove serie da divorare sotto l’ombrellone, Disney+ ha pensato proprio a te. Per i mesi estivi, la piattaforma ha in programma interessanti aggiunte al suo (già ampio) catalogo, che spazia dall’universo Marvel a quello in cui gli zombie sono i protagonisti. E la buona notizia? A partire da soli 5,99 euro al mese puoi accedere a tutti questi contenuti senza costi extra. Diamo un’occhiata alle migliori serie Disney+ dell’estate 2025!

4 serie TV Disney+ da guardare sotto l’ombrellone

Mission: Impossible (stagioni 1-6) – 1° giugno

Prima che l’azione raggiungesse l’apice nei film più recenti, Tom Cruise ha lasciato il segno con le prime sei stagioni di Mission: Impossible. Un mix esplosivo di suspense e acrobazie mozzafiato che ti terranno incollato allo schermo, o meglio, allo sdraio. Ethan Hunt è in fuga, tra inseguimenti spettacolari e segreti da svelare.

Ironheart (stagione 1) – 25 giugno

Per chi ama l’universo Marvel, Ironheart è l’uscita più attesa di giugno. Segui Riri Williams, giovane genio dell’ingegneria, tra tecnologia e magia, in un’avventura che promette azione e introspezione. Ambientata dopo gli eventi di Black Panther: Wakanda Forever, la serie segna un nuovo capitolo nel Marvel Cinematic Universe.

The Bear (stagione 4) – 26 giugno

Carmy e la sua brigata tornano nella quarta stagione di The Bear. Un dramedy culinario che è molto più di piatti gourmet: è una riflessione intensa su famiglia, passione e rinascita. Tra battaglie interiori e ritmo frenetico da cucina, ogni episodio è una portata da gustare.

I Griffin (stagione 22) – 4 giugno

Se preferisci un tuffo nell’irriverenza, la nuova stagione de I Griffin è la tua dose quotidiana di umorismo tagliente. Peter, Lois, Stewie e tutta la stramba famiglia tornano con nuove assurde avventure, ideali per una maratona estiva leggera e dissacrante.

Tutto il meglio di Disney+, in vacanza e non solo

Con Disney+ puoi guardare i tuoi contenuti preferiti ovunque: TV, tablet, smartphone e perfino console. Sono tre i piani disponibili:

Premium (13,99 euro/mese o 139,90 euro/anno): fino a 4K, audio Dolby Atmos, visione senza pubblicità

(13,99 euro/mese o 139,90 euro/anno): fino a 4K, audio Dolby Atmos, visione senza pubblicità Standard (9,99 euro/mese o 99,90 euro/anno): fino a Full HD, senza pubblicità, 2 riproduzioni simultanee

(9,99 euro/mese o 99,90 euro/anno): fino a Full HD, senza pubblicità, 2 riproduzioni simultanee Standard con Pubblicità (5,99 euro/mese): intrattenimento accessibile, sempre in alta definizione ma con pubblicità

Se opti per l’abbonamento annuale, risparmi due mesi sul costo complessivo! L’estate 2025 su Disney+ è un concentrato di novità imperdibili: azione, comicità, supereroi e drammi da gustare ovunque. Abbonati ora a partire da 5,99 euro al mese e vivi le storie più belle, firmate Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e molto altro.