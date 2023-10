Questa app per iPhone è meglio di iCloud: ottienila in sconto

Una delle principali preoccupazioni per gli utenti che gestiscono una vasta quantità di dati è la sicurezza. Con la crittografia avanzata di 256-bit AES, pCloud garantisce che i tuoi file siano al sicuro e accessibili solo a te. Puoi anche aggiungere un grado extra di crittografia.

La sincronizzazione cross-platform è un’altra caratteristica che distingue pCloud dall’offerta standard. Ora, con la semplice app iOS, puoi mantenere tutti i tuoi file e cartelle aggiornati e accessibili ovunque ti trovi. Che tu stia lavorando sul tuo iPhone, iPad o computer desktop, pCloud assicura che ogni modifica venga istantaneamente aggiornata su tutti i dispositivi. La funzione di accesso offline risolve un problema comune per coloro che lavorano in movimento o in aree con connettività limitata. Segnala i file importanti come “offline” e continua a lavorare senza preoccupazioni, anche senza una connessione Internet attiva.

La condivisione dei file è semplificata con la possibilità di generare link condivisi per i tuoi file, che consentono di collaborare in modo fluido con i tuoi colleghi, amici o familiari. Imposta le autorizzazioni e controlla l’accesso in modo da poter condividere i tuoi file senza problemi. Con pCloud dì addio a e-mail con allegati o metodi di trasferimento file complicati.

Infine, l’opzione di caricamento automatico della fotocamera è un sollievo per coloro che lottano con lo spazio di archiviazione limitato sui loro dispositivi iOS. L’app pCloud semplifica e protegge il backup automatico delle tue foto e video dal rullino della tua fotocamera al tuo account pCloud. Non lasciare che i tuoi ricordi preziosi si perdano a causa della mancanza di spazio di archiviazione – lascia che pCloud gestisca il processo di backup per te.

In un mondo sempre più digitalizzato e mobile, l’app pCloud per iOS si rivela un’opzione essenziale per coloro che cercano un modo sicuro, pratico e affidabile per gestire i propri dati. Sono tre i piani messi a disposizione dalla piattaforma: 500 GB di spazio a soli 199 euro, 2 TB a 399 euro oppure 10 TB a 1.190 euro, con un risparmio massimo del 37%. Tutti questi prezzi sono da intendersi una tantum: ciò significa che, una volta acquistato, lo spazio cloud sarà sempre tuo – a differenza di iCloud, che offre solamente soluzioni ad abbonamento.