Quest'estate difendersi dalle truffe informatiche è più semplice

Truffe online, malware, virus e phishing: le minacce del nuovo web sono molteplici, anche per colpa dell’intelligenza artificiale. In estate poi, quando si è più distratti e si tende a sottovalutare SMS e e-mail non canonici, se così si può dire, ecco che il rischio di cadere vittima di un hacker o un utente malintenzionato è dietro l’angolo.

Il rimedio più efficace per contrastare il pericolo è affidarsi a un pacchetto di cybersecurity completo, una soluzione adottata da un numero crescente di aziende. Tra queste vi è anche Norton, che di recente ha rivoluzionato la sua suite di prodotti con Norton 360, il software pensato per proteggere tutta la famiglia dalle nuove minacce online.

Nell’ambito della nuova promozione in corso, un anno del piano Advanced – quello più completo, è in sconto del 66%: completando la sottoscrizione ora il costo è pari a 44,99 euro per il primo anno invece di 134,99 euro, vale a dire 3,75 euro al mese.

Estate online più sicura con Norton 360 Advanced

Il piano Advanced della suite Norton 360 offre una protezione in tempo reale dalle minacce informatiche, sia quelle esistenti che quelle nuove. L’obiettivo è di conservare le informazioni riservate e finanziarie al sicuro quando ci si connette alla rete Internet.

Nel pacchetto è incluso anche il servizio Secure VPN, che consente di navigare in completo anonimato, senza che le aziende di terze parti possano tracciare le attività svolte sul web. Password ed estremi dei conti bancari sono al sicuro grazie all’utilizzo della crittografia avanzata.

Un altro importante strumento incluso nella soluzione all-in-one è il Social Media Monitoring, attraverso cui gli account social vengono monitorati di continuo al fine di trovare eventuali contenuti inappropriati, attività rischiose o furti di account.

Norton 360 Advanced offre una protezione completa per 10 dispositivi in contemporanea tra PC, Mac, smartphone o tablet.