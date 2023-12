Questa Friggitrice ad Aria da 2L costa solo 30€ col COUPON!

La tecnologia Rapid Air della friggitrice ad aria Ardes 1K32 Eldorada Mini sfrutta un potente flusso di aria calda generato da una resistenza elettrica e un ventilatore. Questa combinazione offre una cottura uniforme e croccante senza necessità di utilizzare olio, apportando numerosi benefici.

L’utilizzo ridotto di olio comporta vantaggi significativi per la salute. Non solo contribuisce a ridurre l’assunzione di grassi saturi, associati a rischi cardiovascolari, ma limita anche gli odori in cucina, migliorandone l’esperienza. La Ardes 1K32 Eldorada Mini è progettata per facilitare la pulizia. I contenitori interni sono lavabili in lavastoviglie, semplificando il mantenimento dell’igiene. Inoltre, la superficie esterna può essere facilmente pulita con un panno umido.

Dotata di un timer di autospegnimento, questa friggitrice ad aria consente di programmare il tempo di cottura desiderato, prevenendo il rischio di sovracottura. Questa funzionalità aggiuntiva contribuisce a garantire risultati ottimali nella preparazione dei cibi. L’utilizzo della friggitrice ad aria Ardes 1K32 è semplice e intuitivo. Basta inserire gli alimenti nel cestello, aggiungere un filo di olio (se lo si desidera), impostare la temperatura e il timer e avviare la cottura. Al termine della cottura, la friggitrice si spegnerà automaticamente. I contenitori possono essere lavati in lavastoviglie, per una pulizia rapida e semplice.

La temperatura può essere regolata da 80 a 200 gradi Celsius, in modo da adattarla al tipo di alimento che si desidera cuocere. Il timer di autospegnimento permette di impostare la durata della cottura fino a 30 minuti.