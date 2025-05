Questa Nvidia GeForce RTX 5080 ha delle rifiniture in legno!

Ultimamente diversi modelli di terze parti delle GPU Nvidia si stanno distinguendo per l’utilizzo di materiali differenti dal solito e, l’ultima di queste, è una GeForce RTX 5080 realizzata da ASUS, facente parte della gamma Pro Art della serie PRIME. Si tratta di un prodotto pensato per professionisti, sistemi workstation e usi professionali, caratterizzato da delle rifiniture in legno!

La ASUS ProArt Nvidia GeForce RTX 5080 ha un frontale con bordo in legno!

Come già accennato, la versione ASUS ProArt di Nvidia GeForce RTX 5080 si presenta con un bordo frontale realizzato in legno, un elemento estetico che si abbina perfettamente ai case ASUS realizzati con lo stesso materiale, come il PA602.

La GPU è disponibile in due varianti, identiche nell’aspetto e nel nome, ma che differiscono per la presenza di un SSD in una di queste. Si tratta di un’opzione consente di aggiungere l’archiviazione direttamente sulla scheda grafica, nonostante l’azienda non abbia ancora chiarito il funzionamento né l’impatto sulla larghezza di banda nella comunicazione con la GPU.

La GeForce RTX 5080 ProArt è una scheda compatta che occupa 2 slot e mezzo, dotata di 16 GB di memoria GDDR7, insieme a raffreddamento a camera di vapore, ventole Axial-tech e pad termici a cambiamento di fase per una dissipazione efficiente del calore e maggiore durata. È anche presente una porta USB Type-C direttamente sulla scheda, perfetta per i creatori che utilizzano monitor portatili o display concatenati, eliminando la necessità di collegarli alla scheda madre. È inoltre prodotta con uno speciale processo che consente una maggior precisione e affidabilità, denominato “Auto-Extreme”. L’azienda mette inoltre a disposizione, come per le altre schede, il software GPU Tweak III per la regolazione delle ventole, il controllo della temperatura, della frequenza e altri parametri.

ASUS non ha ancora comunicato la data di lancio, né fornito specifiche dettagliate o informazioni sui prezzi. Al momento, sembra che sia stata condivisa solo un’immagine della scheda.