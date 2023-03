Questa presa intelligente in offerta renderà la tua casa più futuristica

Se vuoi rendere la tua casa più smart e comoda, non perdere questa occasione incredibile: su Amazon puoi acquistare questa presa intelligente WiFi a meno di 10 euro grazie al coupon del 45% che puoi attivare nella pagina del prodotto. Si tratta di un risparmio eccezionale per un dispositivo che ti offre tante funzionalità intelligenti.

Presa intelligente WiFi: come funziona e i suoi vantaggi

La presa intelligente WiFi è una spina che si collega alla rete Wi-Fi di casa e ti permette di controllare a distanza i tuoi elettrodomestici tramite l’app integrata. Puoi accendere e spegnere le luci, il riscaldamento, la macchina del caffè e qualsiasi altro apparecchio con un semplice tocco sullo smartphone o con la voce, grazie alla compatibilità con Alexa e Google Home.

Non finisce qui, perché la presa ti offre anche la possibilità di impostare delle programmazioni intelligenti per automatizzare le tue abitudini quotidiane. Puoi ad esempio far partire il bollitore al mattino quando ti svegli o spegnere le luci quando vai a dormire. Inoltre, puoi monitorare il consumo energetico dei tuoi dispositivi e proteggerli da eventuali sovraccarichi1.

Facile da installare e da usare, basta inserirla nella presa di corrente, collegarla alla rete Wi-Fi tramite l’app e iniziare a controllare i tuoi apparecchi. Non lasciarti sfuggire allora questa offerta imperdibile: acquista ora la presa intelligente WiFi su Amazon con il coupon del 45% e scopri tutti i vantaggi di una casa più smart.

