Questa Smart TV QLED 4K da 55" costa solo 399€ grazie all'offerta Amazon!

La TV Hisense 55″ QLED 4K 2023 55E77KQ, attualmente in offerta su Amazon a soli 399,00€ anziché 449,00€, è una scelta eccellente per gli amanti dell’intrattenimento, offrendo un’esperienza visiva avanzata e una serie di funzionalità intelligenti.

Trasforma il tuo salotto in un cinema!

Con uno schermo QLED UHD 4K da 55 pollici e una risoluzione di 3840×2160, questa TV assicura immagini nitide e dettagliate, regalando una visione cinematografica direttamente dal comfort di casa. Il design sottile con meno cornici accentua ulteriormente la bellezza delle immagini, offrendo un aspetto moderno ed elegante.

Dotata del sistema operativo Smart VIDAA U6, la TV Hisense offre un’esperienza intuitiva e completa. Grazie ai controlli vocali e ad Alexa Built-In, è possibile navigare e accedere rapidamente a una varietà di contenuti, tra cui Netflix, Youtube, Prime Video, Disney+, Rai Play e molti altri. Il Wi-Fi integrato facilita la connessione a Internet, garantendo un accesso fluido e veloce ai servizi online.

Il pacchetto di connettività della TV include un sintonizzatore Digitale Terrestre T2 e porte HDMI 2.0. La presenza del Game Mode Plus con funzionalità come ALLM (Auto Low Latency Mode), VRR (Variable Refresh Rate) e Low Input Lag rende questa TV ideale anche per i gamer, assicurando una risposta immediata e fluida durante le sessioni di gioco.

Per quanto riguarda l’audio, la TV Hisense 55″ QLED 4K è dotata di altoparlanti da 16W con supporto Dolby Atmos, offrendo un suono avvolgente e coinvolgente. Questa caratteristica contribuisce a rendere l’esperienza di visione ancora più immersiva, avvolgendo gli spettatori con un audio di alta qualità.

La TV Hisense 55″ QLED 4K 2023 55E77KQ è un concentrato di tecnologia e intrattenimento. Con il suo design elegante, schermo di alta qualità, funzionalità Smart avanzate e audio coinvolgente, rappresenta un ottimo investimento per chi cerca un’esperienza televisiva completa e all’avanguardia. Con l’offerta attuale su Amazon, diventa un affare ancora più interessante, disponibile a soli 399,00€ anziché 449,00€.