Questa SSD WD_Black da 1TB per PC e PS5 è in offerta al minimo storico Amazon

Per Natale puoi ancora regalarti più spazio per le tue applicazioni o i tuoi giochi con la SSD NVMe di WD_Black da 1TB compatibile anche con PlayStation 5 con licenza ufficiale Sony. Il prezzo in offerta su Amazon è di soli 109 euro, con spedizione e disponibilità immediata. Sì, potrai metterla sotto l’Albero di Natale.

SSD WD_Black da 1TB per PC e PS5: le caratteristiche

La SSD del marchio WD_Black, come detto in apertura, è stata progettata per funzionare perfettamente anche su PlayStation 5, in modo da permetterti di espandere la memoria a disposizione in maniera semplice e veloce. La licenza ufficiale Sony garantisce infatti una compatibilità perfetta, con un processo di installazione immediato.

L’incredibile velocità di lettura che arriva fino a 7300 MB al secondo è perfetta per rendere questa SSD a “prova” di PS5, con tempi di caricamento annullati e tutte le caratteristiche che rendono unica la console di ultima generazione Sony. Il dissipatore integrato permette di mantenere la SSD fresca anche durante le sessioni di gioco più intense.

Non a caso, all’interno della confezione troverai anche un codice per riscattare 14 giorni di PlayStation Plus, così da avere accesso ad un catalogo di fantastici giochi per PS4 e Ps5. Naturalmente, puoi installare la SSD anche sul tuo PC per espandere lo spazio a tua disposizione senza perdere in prestazioni.

Un vero affare ad un prezzo imperdibile: acquista la SSD WD_Black da 1TB a soli 109 euro.