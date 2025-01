Questa stampante multifunzione Canon è in offerta a 44,99 euro su Amazon

Su Amazon c’è una buona possibilità su questa stampante multifunzione Canon PIXMA TS3351, a getto d’inchiostro e a colori, che puoi acquistare in offerta a soli 44,99 euro. Il prezzo include la spedizione Prime e la disponibilità immediata, quindi la riceverai subito a casa.

Canon PIXMA TS3351: una stampante multifunzione eccezionale

La stampante si presenta con un design moderno di un colore bianco elegante perfetto per adattarsi a qualsiasi ambiente, che sia in casa o in un ufficio.

Avrai tra le mani una soluzione multifunzione con cui stampare, scansionare e copiare con qualità eccezionale grazie alla risoluzione fino a 4800 x 1200 dpi. Stampa anche foto senza bordi fino al formato 5×7 pollici, così da essere anche una stampante estremamente versatile.

Puoi collegarti tramite WLAN e utilizzare app come Canon PRINT, AirPrint per dispositivi iOS e Mopria per Android, così da stampare senza la necessità di usare il cavo. Il display LCD integrato, invece, ti darà ieno controllo delle funzionalità della stampante. Il caricamento della carta è reso semplice e pratico grazie all’alimentatore posteriore, mentre la funzione di spegnimento automatico ti aiuta a risparmiare energia.

Compatta, efficiente e dal design accattivante, la Canon PIXMA TS3351 è il perfetto conniubo tra qualità e praticità. Acquistala adesso a soli 44,99 euro.