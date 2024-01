Questa Stufetta è bellissima e scontata!

Hai sempre sognato di avere una stufetta elettrica di design e ricca di funzionalità? Grazie allo sconto Amazon, da oggi potrai! La bellissima stufetta Atom One è infatti scontata a soli 56,99€ invece dei classici 69,99€ di listino. Scopriamo insieme le varie caratteristiche come, tra le altre cose, la possibilità di oscillare per indirizzare il calore.



Dreo Atom One: la stufetta dei tuoi sogni

Con dimensioni ridotte di soli 26,2 cm, la stufetta Atom One sfrutta un elemento in ceramica PTC capace di riscaldare rapidamente una stanza di medie dimensioni. La presenza di una maniglia per il trasporto nascosta facilita il suo spostamento da una stanza all’altra.

Alimentata da un motore CC e 9 lame, la stufetta si distingue per la sua capacità di riscaldare in modo più efficiente rispetto alle stufe elettriche tradizionali con motore CA e 3 lame. La regolazione elettronica del termostato da 3 a 35 °C, abbinata al display LED, semplifica la personalizzazione della temperatura.

Il sistema di oscillazione a 70° contribuisce a distribuire il calore in modo uniforme e silenzioso. Con un livello di rumore operativo fino a 40 dB, un timer regolabile da 1 a 12 ore e lo spegnimento automatico del display, l’utilizzo notturno diventa estremamente piacevole.

Per quanto riguarda la sicurezza, la stufetta Atom One offre una serie di funzioni di protezione. La protezione contro il surriscaldamento, i materiali ignifughi in ABS e il cavo di alimentazione migliorato in gomma contribuiscono a garantire un ambiente di riscaldamento domestico privo di pericoli.

Con 4 modalità di funzionamento (Alta, Bassa, ECO, Ventola), la stufetta elettrica offre un comfort personalizzabile. La modalità ECO a risparmio energetico adatta la potenza in base alla temperatura circostante, mantenendo un ambiente caldo e riducendo i costi energetici.

Inizia a riscaldare la tua stanza con la stufetta Dreo Atom One! Pagala solo 56,99€ grazie all’ottimo sconto Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.