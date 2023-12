Questa Stufetta Smart costa solo 49€ grazie al COUPON

Con quattro modalità di riscaldamento, hai il controllo totale. La modalità riscaldamento offre tre livelli di calore, mentre la modalità ventola offre tre velocità diverse, permettendoti di adattare il clima alle tue esigenze specifiche. Il termoventilatore è dotato di un termostato smart, che ti consente di impostare la temperatura desiderata con precisione. Questo termostato può funzionare in modo indipendente o collegato a un termoigrometro, garantendo una regolazione termica ancora più accurata.

Il controllo è estremamente flessibile, potendo essere gestito tramite l’app GoveeHome o attraverso i comandi vocali di assistenti virtuali come Alexa, Google Assistant o IFTTT. L’app GoveeHome offre una serie di funzionalità, tra cui la possibilità di regolare la temperatura, la modalità di riscaldamento o ventola e persino la luminosità della luce notturna RGB integrata.

Questo dispositivo non solo offre comfort da un punto di vista termico, ma si distingue anche per la sua discrezione. La modalità Eco, con il suo basso livello di riscaldamento, garantisce un funzionamento silenzioso, con un rumore inferiore a 45 dB. Inoltre, la luce notturna RGB integrata può essere utilizzata per creare un’atmosfera rilassante o per fornire una delicata illuminazione notturna.

Il termoventilatore GoveeLife offre una serie di funzioni di sicurezza, tra cui la protezione da surriscaldamento, il blocco di sicurezza e il timer. Queste caratteristiche sono progettate per garantire la sicurezza dei bambini e degli animali domestici, offrendo allo stesso tempo una tranquillità totale durante l’utilizzo del dispositivo.