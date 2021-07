Questa SUPER ciabatta domotica con Alexa ti stupirà

Alla vista si tratta di una comune ciabatta con tre prese Schuko (“tedesca”) a disposizione. Le quattro prese USB non ingannino: sono soltanto un utile sovrappiù e poco altro. Questa ciabatta Meross, invece, ha molto di più da mettere a disposizione: è un dispositivo eccezionale nel quale sia funzionalità che prezzo sapranno stupirti.

Non farti ingannare dalle apparenze, insomma: l'eccezionalità del prodotto sta proprio nel modo in cui nasconde le proprie funzioni smart nel corpo di una comunissima ciabatta.

Meross, la ciabatta è intelligente

La ciabatta intelligente Meross, infatti, ha una importante virtù: è compatibile sia con Alexa che con Assistente Google. La ciabatta, insomma, può rispondere ai comandi vocali e consentire una interazione “domotica” con gli elementi alimentati. Ma il vantaggio è un altro ancora: ogni singola presa Schuko disponibile è controllabile, dunque è possibile gestire ogni singolo dispositivo e non soltanto la multipresa nella sua totalità. Questo elemento rende la multipresa Meross particolarmente utile poiché non solo permette di alimentare più device, ma permette di controllarne singolarmente lo stato acceso/spento.

L'app dedicata prodotta da Meross, inoltre, consente anche la gestione remota della ciabatta: basterà uno smartphone per poter accendere e spegnere da remoto, controllando i singoli dispositivi (luci, elettrodomestici, climatizzatori o quant'altro) in una vera logica domotica. Grazie alla funzione “Timer”, inoltre, è possibile decidere da app cosa accendere, da che ora, a che ora: un controllo puntuale legato ad un automatismo, insomma, che può essere ottimizzato anche legando i ritmi al ciclo alba/tramonto o a funzioni casuali per simulare una presenza in casa.

Non solo il prezzo è più che valido (35,99 euro per una ciabatta intelligente con protezione da sovratensioni), ma è possibile accedere anche ad un coupon da 10 euro attivabile con un click. Il risultato finale è un prezzo pari a 25,99 euro per una ciabatta superiore a qualunque altra.