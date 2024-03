Questa tastiera bluetooth Logitech la usi con tutto ed è in maxi sconto (-52%)

Una tastiera bluetooth dal design moderno e con la possibilità di usarla facilmente con qualsiasi dispositivo? L’identikit a cui risponde questa Logitech K380 che, grazie ad un risparmio del 52%, oggi puoi pagare soltanto 28,55 euro invece di 58,99. Una fantastica opportunità da non farti scappare.

Tastiera bluetooth Logitech in sconto: le caratteristiche

La tastiera in questione è un’opzione versatile e compatta perfetta per darti un’ottima esperienza di digitazione su più dispositivi. La connettività multidispositivo ti consente infatti di collegare fino a tre dispositivi Bluetooth, permettendoti di passare senza sforzo da uno all’altro con la funzione Easy-Switch.

Quali dispositivi? Praticamente qualunque dotato di connessione bluetooth: Windows, Mac, ChromeOS, Android e iOS. Insomma, la usi al PC e poi passi allo smartphone o al tablet, alla velocità di un click.

E poi c’è il suo inconfondibile look minimalista e compatto che la rende davvero elegante e unica nel suo genere: è perfetta per chi lavora in movimento o per chi desidera un’alternativa comoda e compatta alla tastiera del laptop.

Non devi neanche preoccuparti troppo per la batteria perché questa tastiera Bluetooth può durare fino a 2 anni con un uso normale. Insomma, per soli 28,55 euro invece di 58,99 è un mega affare.