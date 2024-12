Questa tastiera wireless di Trust costa così poco che è QUASI regalata

Che tu sia in ufficio oppure a casa, le periferiche per il computer targate Trust sono da sempre una certezza, sia in termini di qualità che di costi. Per questo motivo voglio mostrarti questa tastiera wireless completa e disponibile a un prezzo davvero eccezionale. In questo momento puoi acquistare su Amazon a soli 15,99€ la favolosa Trust Ody II con un ottimo sconto del 20% sul prezzo di listino. Se stavi cercando un prodotto del genere aggiungilo al carrello subito.

Trust Ody II: una tastiera wireless versatile ad un prezzo eccezionale

Se scegli di puntare sul marchio Trust sai che otterrai dei fantastici prodotti con un rapporto qualità-prezzo invidiabile. Questa tastiera, di fatto, non è da meno. Innanzitutto la Trust Ody II è completamente wireless, il che significa che non avrai più quei cavi ingombranti che ti costringono a posizionarla in maniera scomoda. Ti basta collegare l’apposito ricevitore USB al PC e la tastiera sarà pronta all’uso in pochi secondi.

Ovviamente il layout dei tasti è il classico QWERTY Italiano, quindi non preoccuparti di andare alla ricerca dei tasti che usi quotidianamente poiché sono tutti al loro posto. I tasti a profilo ribassato offrono una silenziosità eccezionale così da non dare fastidio agli altri. Ti sarà sicuramente capitato di avere qualcuno nelle vicinanze che utilizzava una tastiera rumorosa e non credo che voglia essere tu il collega fastidioso.

La ciliegina sulla torta di questo modello, però, è la sua capacità di essere resistenti agli schizzi. Gli incidenti purtroppo possono capitare quotidianamente ma con questa tastiera puoi essere sereno.

A soli 15,99€ su Amazon trovi questa fantastica tastiera Trust Ody II con un ottimo sconto del 20% sul prezzo originale. Approfittane subito prima che terminino le scorte.

Le spedizioni sono come sempre rapide e gratuite per i clienti Prime.