Questa torcia di Xiaomi è ASSURDA: una genialata (30€)

Xiaomi ha un ecosistema di prodotti enorme, è impossibile conoscere tutto quello che può offrire. Se però sai riconoscere i suoi prodotti, proprio come questa torcia realizzata insieme a NextTool, ti garantisco che puoi fare affari assurdi.

Il gioiellino che ho scovato adesso in sconto su Amazon è talmente ricco di funzioni e così potente, che sembra impossibile poterlo portare a casa a 30€ circa. Ricorda: spunta il coupon in pagina prima di completare l'ordine. Le spedizioni sono anche rapide e gratis, se sei abbonato Prime.

Xiaomi: una torcia potentissima, un prezzo piccolissimo

Un prodotto eccezionale sotto il profilo estetico e – soprattutto – dei materiali di costruzione. Si tratta di un dispositivo studiato per essere utile praticamente ovunque: che si tratti di avere una luce d'emergenza o di portarla in ambienti dove è buio e serve tanta illuminazione, non ci saranno problemi.

Le lampade sono due, una per ogni esigenza. Soprattutto, ogni lampada si può impostare in diversi modi:

Torcia “Zoomable”

Elevata luminosità: 1000lm distanza luce 240 metri ;

; Media luminosità: 180LM distanza luce 100 metri;

Minima luminosità: 40lm distanza luce 40 metri.

Torcia laterale a lampada

Elevata luminosità: 200 lumen distanza luce 15 metri;

Bassa luminosità 20 lumen distanza luce 5 metri;

Luce rossa perennemente accesa: 6 lumen, lunga autonomia energetica (24 ore)

Rosso e bianco lampeggiante: 90 ore di uso continuo

La batteria integrata ti garantisce un'autonomia energetica elevatissima (che varia in base alla modalità di utilizzo) e – soprattutto – non ti lascia mai senza illuminazione. Infatti, non dovrai comprare altre batterie, che puntualmente non ci sono quando servono, basterà ricaricare quella già presente.

Infine, la chicca più interessante è la presenza di un magnete laterale: posiziona e blocca la tua torcia di Xiaomi, lasciala accesa e mantieni le mani libere. Il massimo della comodità. Basta dare uno sguardo ai prezzi di prodotti di altri brand, per capire che questo è un vero e proprio affare. Lo puoi fare su Amazon, spuntando il coupon direttamente in pagina e completando l'acquisto prima che la promozione finisca.

Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Pochi coupon attivabili, sii rapido.