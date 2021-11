Questa torcia-portachiavi illumina il Black Friday

Se stai pensando a cosa regalare (o regalarti) per Natale, abbiamo un suggerimento per te: dai un'occhiata alla torcia-portachiavi Olight i3E EOS proposta oggi su Amazon con uno sconto del 30% sul prezzo di listino in occasione del Black Friday.

Olight i3E EOS: a questo prezzo dev'essere tua

È impermeabile (certificazione IPX8), emette un fascio di luce da 90 lumen illuminando fino a 44 metri di distanza grazie al LED LUXEON TX impiegato e l'alimentazione avviene con una batteria AAA inclusa all'acquisto. Le dimensioni sono davvero compatte: 6 centimetri di lunghezza, solo 1,4 centimetri di diametro, così da poter essere sempre trasportata comodamente in tasca. Servono altre informazioni? Le trovi nella descrizione completa.

Oggi hai la possibilità di acquistare Olight i3E EOS al prezzo di soli 8,37 euro invece di 11,95 euro come da listino, in occasione del Black Friday. La consegna è immediata con spedizione gratuita per gli abbonati Prime. Un'ottima idea regalo in vista del Natale.