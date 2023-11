Questa Videocamera di Sorveglianza può essere controllata da remoto (e costa solo 24€!)

Se cerchi un sistema di sorveglianza affidabile e conveniente, non perdere l’opportunità di acquistare la Telecamera TP-Link (Tapo C200), attualmente in offerta su Amazon a soli 24,90€ anziché 39,99€.

Caratteristiche della Telecamera TP-Link

Video di Alta Qualità: Questa telecamera di sorveglianza offre una visione notturna fino a 8 metri e una risoluzione di 1080p per immagini chiare e nitide. La possibilità di movimento orizzontale fino a 360° e movimento verticale fino a 114° ti consente di ottenere una visione dettagliata di tutta la stanza.

Rilevazione Movimento e Notifiche Istantanee: Ricevi notifiche push istantanee sull’app ogni volta che la telecamera rileva un movimento. TP-Link offre anche la possibilità di impostare il tempo di registrazione specifico per una maggiore flessibilità.

Allarme Acustico e Luminoso Integrato: L’allarme acustico e luminoso integrato può essere attivato per scoraggiare eventuali visitatori indesiderati, aggiungendo un livello extra di sicurezza alla tua casa.

Audio Bidirezionale: La funzione di audio bidirezionale ti consente di comunicare direttamente con chiunque si trovi nelle vicinanze della telecamera, fornendo un ulteriore mezzo di interazione e controllo.

Registrazione in Loop e Supporto Alexa: La telecamera supporta la registrazione su microSD card fino a 128 GB con funzione di registrazione in loop. Inoltre, è compatibile con Alexa Echo Show, consentendoti di visualizzare facilmente il feed della telecamera attraverso comandi vocali.

Con l’opzione di abbonamento Tapo Care, puoi godere di archiviazione su cloud, rilevamento delle persone, monitoraggio del pianto dei bambini, notifiche di istantanee e altre funzionalità avanzate. Un piano di abbonamento di prova gratuito di 30 giorni è incluso con l’acquisto.

Non farti sfuggire questa straordinaria offerta su Amazon per garantire la sicurezza della tua casa a soli 24,90€. Clicca ora sul box in alto e assicurati la tua Telecamera TP-Link (Tapo C200)!