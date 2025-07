Questa VPN è quasi regalata: Private Internet Access a solo 1,99 euro al mese

Navigare senza limiti, proteggere ogni tuo dispositivo, accedere ai tuoi contenuti preferiti ovunque ti trovi e farlo con la massima privacy possibile. È questo ciò che offre Private Internet Access (PIA), una delle VPN più affidabili e trasparenti disponibili. E oggi puoi ottenerla con uno sconto esclusivo dell’81%: solo 1,99 euro al mese per un abbonamento di 2 anni + 2 mesi gratis.

Un’occasione da non perdere: 81% di sconto, solo 1,99 euro/mese

La VPN include app dedicate per ogni piattaforma e ti permette di proteggere un numero illimitato di dispositivi, senza costi aggiuntivi. Grazie a migliaia di server in 91 Paesi, potrai sbloccare contenuti da tutto il mondo: streaming, musica, app, siti web. Il tutto supportato da una connessione veloce e stabile, perfetta anche per torrenting e gaming online.

PIA offre una serie di funzioni avanzate che migliorano ulteriormente la tua esperienza online:

Split tunneling

Kill switch automatico

Blocco degli annunci e dei tracker

Supporto torrenting

Il tutto accompagnato da un supporto clienti attivo 24/7, via chat o email, per risolvere qualsiasi problema in modo rapido.

Scegliere Private Internet Access VPN oggi significa fare un investimento sulla tua libertà e sicurezza online. Con l’offerta speciale del momento hai 81% di sconto, 2 anni + 2 mesi gratuiti a 1,99 euro al mese, con garanzia soddisfatti o rimborsati per 30 giorni. Abbonati a PIA VPN a meno di 2 euro al mese.