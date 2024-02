Queste 3 criptovalute potrebbero registrare un'impennata in questo ciclo rialzista

Considerato l’inizio del mercato rialzista, gli esperti hanno indicato tre migliori criptovalute che potrebbero avere un’impennata considerevole nel corso del rialzo. Queste criptovalute, con Borroe Finance ($ROE) in testa, accompagnata da Jupiter (JUP) e Render (RNDR), hanno mostrato un potenziale di rialzo in base ai recenti dati di mercato.

Esploriamo questi migliori altcoin per determinare le loro prospettive di crescita astronomica.

Previsione del prezzo di Borroe Finance: la prevendita prevede un rendimento del 110,5%

Gli esperti si sono imbattuti in Borroe Finance ($ROE), alla ricerca di veicoli di investimento ad alto potenziale nel 2023. Tra i nuovi progetti DeFi che si stavano affacciando sul settore in quel periodo, Borroe Finance ($ROE) spiccava come criptovaluta su cui valeva la pena investire grazie alla sua proiezione del prezzo di prevendita. È interessante notare che è stato proprio così: i primi investitori in $ROE hanno ottenuto notevoli guadagni a metà della prevendita di Borroe Finance.

L’altro motivo per cui Borroe Finance si è fatta notare dagli investitori è la sua acclamata missione. Il progetto mira a garantire agli utenti di Web3 l’accesso a finanziamenti sufficienti per il loro business e per uso personale. Introduce gli utenti in un mercato in cui possono scambiare i guadagni futuri, tra cui royalties, abbonamenti e fatture in sospeso, con denaro istantaneo.

$ROE, il token nativo di Borroe Finance, funziona sulla blockchain Polygon come token deflazionistico con capacità di alto livello. Come già detto, i primi investitori hanno registrato l’89,9% della crescita del 300% prevista per $ROE durante la prevendita, quando il prezzo è passato da 0,010 $ a 0,019 $.

Scambiata a quest’ultimo prezzo nella quarta fase della sua prevendita, gli investitori hanno identificato Borroe Finance ($ROE) come la migliore criptovaluta in cui investire, in quanto promette un altro ROI del 110,5% prima di concludere la sua prevendita a 0,040 $ e di quotarsi negli exchange.

L’investitore rivela il metodo migliore per acquistare Jupiter dopo l’impennata del token

In un tweet del 15 febbraio, EfloudTheSurfer, analista di asset digitali e investitore di JUP, ha fornito un’analisi completa che evidenzia il modo migliore per investire in Jupiter. L’analisi rispondeva a una richiesta generale della community di Jupiter (JUP). L’analista ha notato la mancanza di informazioni sull’azione dei prezzi di JUP, suggerendo che Jupiter è soggetto a deviazioni data la sua novità.

Di conseguenza, l’analista ha esortato gli investitori ad acquistare a pronti Jupiter (JUP) fino a quando non saranno disponibili informazioni sull’azione dei prezzi per evitare rischi. Ha fatto notare di essere a conoscenza di informazioni fondamentali promettenti su Jupiter (JUP), che lo hanno spinto ad acquistare una quantità razionale di token a un prezzo medio di 0,50 $.

Inoltre, nel corso dell’analisi, Efloud ha richiamato l’attenzione sulla formazione di un frattale a breve termine sul grafico, indicando la sua aspettativa di un breakout al rialzo per testare i massimi specifici.

Nel frattempo, Jupiter (JUP) è scesa dello 0,58% da 0,506 $ a 0,503 $ tra il 12 e il 17 febbraio. Se il frattale di Efloud si realizzerà, Jupiter (JUP) potrebbe toccare quota 0,600 $ grazie all’impennata. Questa proiezione si traduce nel 19,2%, rendendo Jupiter (JUP) una delle migliori criptovalute da acquistare.

Render sale nonostante lo scarico da parte di whale

SpotOnChain, una piattaforma di informazioni di mercato, ha riportato una vendita consistente di token Render (RNDR) in un rapporto del 15 febbraio. Secondo il rapporto, un investitore con un’ottima reputazione ha trasferito 699.568 token di Render (RNDR) su Coinbase. I token avevano un valore di circa 3,46 milioni di dollari al momento del trasferimento.

Nel frattempo, Render (RNDR) è salito, contrariamente alle aspettative generali, con il token che ha guadagnato il 12% rispetto al suo valore precedente pochi istanti dopo la vendita. La prestazione di Render è indice di solidi fondamentali, tra cui la sua missione di distribuire una GPU di rendering sulla rete Ethereum. L’obiettivo è quello di mettere in contatto gli artisti del calcolo con i miner RNDR.

Il grafico mostra che Render (RNDR) è salita del 22,63% da 4,61 $ a 5,66 $ tra il 12 e il 15 febbraio. Dato l’attuale slancio, gli esperti hanno affermato che nei prossimi giorni RNDR potrebbe raggiungere i 6,00 $, con un aumento del 6,1% rispetto al prezzo attuale. Questa previsione rende Render (RNDR) una buona criptovaluta da acquistare per ottenere un rendimento immediato.

