Queste Cuffie da Gaming di Corsair sono il top a questo prezzo!

Le Void RGB Elite sono caratterizzate da driver audio in neodimio da 50 mm che regalano un suono cristallino e avvolgente. L’audio surround 7.1 offre un’esperienza di gioco coinvolgente, permettendoti di immergerti completamente nell’azione.

I padiglioni delle Void RGB Elite, realizzati in memory foam, assicurano un comfort eccezionale anche durante sessioni di gioco prolungate. Il tessuto traspirante a rete in microfibra contribuisce a mantenere le orecchie fresche e asciutte, garantendo un piacere prolungato. La robustezza, inoltre, è una caratteristica fondamentale delle Void RGB Elite, con componenti come le forcelle in alluminio che assicurano una durata nel tempo e una resistenza all’uso intensivo.

La connessione delle Void RGB Elite avviene attraverso un adattatore USB wireless. Grazie alla connessione wireless a 2,4 GHz, la latenza è ridotta al minimo, garantendo un’esperienza di gioco fluida e priva di ritardi. Queste cuffie sono compatibili sia con PC Windows, che PS5/PS4 e Mac!

Il microfono omnidirezionale delle Void RGB Elite è ottimizzato per una comunicazione chiara e nitida. La funzione “mute”, con interruttore e indicatore LED integrato, consente di disattivare il microfono con un semplice tocco, offrendo un controllo immediato durante le sessioni di gioco. Dalla connessione wireless alla loro comodità, queste Corsair Void RGB Elite sono davvero ottime.