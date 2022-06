Queste eccezionali cuffie in-ear bluetooth le paghi solo 30€

Le Creative Air V3 sono delle cuffie in-ear Bluetooth 5.2 adatte per l’attività fisica ma anche per l’uso di tutti i giorni che adesso puoi acquistare al prezzo eccezionale di soli 33,99€. Esatto, grazie ad uno sconto del 50% su Amazon le pagherai esattamente la metà. Vendute e spedite con Prime, saranno a casa tua entro 24 ore se sei abbonato.

Creative Outlier Air V3 – Cuffie in-ear Bluetooth con riduzione del rumore e resistenti al sudore

La serie Creative Outlier True Wireless, di cui fanno parte queste cuffie in-ear bluetooth, è dotata di Modalità Ambiente e Riduzione Attiva del Rumore. In questo modo potrai scegliere la tipologia di ascolto che preferisci, sfruttando i pulsanti tattili presenti direttamente sulla scocca degli auricolari.

La batteria integrata garantisce fino a 40 ore di riproduzione totale con 10 ore di carica, mentre è presente anche la certificazione di resistenza all’acqua IPX5, per goderti l’audio ovunque tu voglia. Neanche la qualità della riproduzione sonora ti deluderà: la pluripremiata tecnologia Super X-Fi Headphone Holography ricrea un’esperienza di sistema multi-altoparlante professionale in cuffia personalizzata per il tuo ascolto.

Per quanto riguarda la comunicazione, ogni auricolare è dotato di due microfoni per una migliore ricezione della voce e offre un suono più chiaro anche per comandare facilmente Siri e Google Assistant. Infine, l’app Creative integrata ti permette di modificare le impostazioni audio e personalizzare i controlli touch.

Approfitta allora di questa offerta per acquistare le Creative Outlier Air V3 a soli 33,99€. Adatte per tutte le situazioni, saranno in grado di conquistarti, specialmente se pensi a quanto le hai pagate!

