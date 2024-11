Queste SONY WH-1000XM4 sono Over Ear con audio che fa sognare (-27%)

Audio ottimo con un paio di cuffie Over ear che hanno una qualità eccelsa. Le Sony WH-1000XM4 sono quelle giuste da acquistare per potersi gustare musica a più non posso e non rinunciare a una serie di funzioni avanzate come la cancellazione del rumore e la connessione Multipoint. Puoi acquistarle a soli 180€ su Amazon approfittando dello sconto del 27% che ti offre ora il Black Friday 2024. Non perdere l’occasione perché il risparmio è notevole.

Sony WH-1000XM4, un paio di cuffie Over Ear senza precedenti

Le cuffie Over Ear Sony WH-1000XM4 sono una certezza. Ti dico subito che se sei in cerca di un prodotto per un utilizzo quotidiano sopra le righe, questo headset non può che soddisfarti. Ha un archetto regolabile e imbottito che unito ai padiglioni morbidissimi offrono un’esperienza di tutto rispetto. Puoi goderti ore e ore di comodità senza fare nulla.

Connettile sfruttando la connessione Bluetooth avanzata e poi godi di connessioni stabili e a bassa latenza avendo a tuo vantaggio la modalità Multipoint con cui puoi connettere le cuffie a due dispositivi in contemporanea e passare da uno all’altro in automatico e senza che tu debba fare niente.

L’audio è uno dei pezzi forzi delle Over Ear con driver dinamici di ultima generazione così da ottenere un suono intenso e con bassi potenziati. Tramite l’app puoi personalizzare diversi aspetti come l’EQ. Non manca all’appello la cancellazione del rumore con isolarti dal mondo esterno con un algoritmo evoluto e garantito dal leader del settore in questo campo.

Sfrutta i microfoni a disposizione per poter effettuare note vocali e chiamate senza curarti della riproduzione: con la soluzione Speak To Chat la musica viene messa in pausa in automatico per un’esperienza ancora più fluida.

A soli 180€ su Amazon, le Sony WH-1000XM4 sono le cuffie Over Ear che ti conquistano subito. Approfittando dello sconto del 27% con il Black Friday rendi il prezzo molto più conveniente.

Le spedizioni sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi prime attivi sul tuo account.