Questi i nuovi Mac in arrivo nel 2022 (rumor)

Sarà un 2022 di novità importanti per la linea di computer Apple. Alle indiscrezioni riportate nelle ultime settimane si aggiungono le previsioni pubblicate nel fine settimana da Mark Gurman di Bloomberg, con riferimento ai nuovi Mac che il gruppo di Cupertino sarebbe in procinto di portare sul mercato.

Nuovi Mac 2022: quali modelli sul mercato?

Le new entry del catalogo andranno a posizionarsi in ogni categoria di prodotto o quasi. Anzitutto, a livello di processori, saranno basati su un inedito chip M2, sulle componenti M1 Pro e M1 Max svelate in ottobre e su una variante potenziata di quest’ultimo (M1 Max). Di seguito l’elenco dei modelli che la mela morsicata si appresta a lanciare da qui a fine anno:

Mac mini con chip M1 Pro;

Mac mini con chip M2;

MacBook Pro da 13 pollici con chip M2;

iMac da 24 pollici con chip M2;

MacBook Air con chip M2 e design ridisegnato;

iMac Pro con chip M1 Pro, M1 Max e dimensioni maggiori;

Mac Pro con due o quattro chip M1 Max e dimensioni dimezzate.

Il primo evento utile per annunciare una parte della line-up dovrebbe andare in scena già nel mese di marzo (forse martedì 8), portando con sé la presentazione dei nuovi MacBook Pro da 13 pollici e Mac mini. Toccherà poi attendere il secondo appuntamento fino a maggio o giugno, comunque in anticipo rispetto alla conferenza Worldwide Developers Conference rivolta al mondo degli sviluppatori.

In merito a M2, dovrebbe includere nuovamente una CPU 8-core (come visto in M1), spingendo però la GPU a 9-core o 10-core e incrementando così le prestazioni sul fronte grafico. Sempre in termini di previsioni, Gurman getta lo sguardo addirittura più avanti, puntando al 2023 per l’arrivo di M3 e delle varianti Pro e Max di M2. Il tutto, come sempre, è da prendere con le pinze in attesa di conferme ufficiali.