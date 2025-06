Questo alimentatore ASUS da 3KW può supportare 4 RTX 5090

ASUS ha recente rilasciato sul mercato la nuova serie di alimentatori PRO WS Platinum, che include modelli con potenza di 1600W, 2200W e 3000W. Se vi state chiedendo cosa è in grado di fare la variante più potente, questa può alimentare fino a ben 4 RTX 5090, anche se non è chiaramente destinata agli ambiti videoloduci. La serie si rivolge infatti ai sistemi ad alte prestazioni, nonché workstation di fascia alta, in particolare quelli equipaggiati con schede grafiche di ultima generazione, come appunto le GeForce RTX 5090 e RTX PRO 6000 Blackwell.

ASUS: la nuova serie di alimentatori PRO WS Platinum può arrivare fino a 3KW di potenza

Per garantire sicurezza e affidabilità, ASUS ha introdotto significativi miglioramenti, soprattutto nei cavi di alimentazione. Seguendo l’esempio di MSI, che ha implementato connettori con estremità gialle per favorire un corretto inserimento, l’azienda ha adottato un approccio simile utilizzando punte bicolore viola. Si tratta di un accorgimento che previene possibili inserimenti errati, una delle principali cause di guasti ai cavi 12VHPWR delle schede RTX 40 e 50, anche se alcuni esperti ritengono che il design stesso del connettore possa essere intrinsecamente problematico. Proprio per questo motivo, la casa taiwanese punta su soluzioni visive per semplificare e rendere più sicuro l’utilizzo.

Le innovazioni non si fermano però qui. I contatti in rame dei connettori sono stati rivestiti in oro, una scelta che, secondo ASUS, può ridurre la temperatura degli stessi fino a 10°C in condizioni di carico massimo, anche se non sono stati forniti dettagli specifici sui test. Inoltre, i cavi presentano una lavorazione incisa che ne migliora la flessibilità durante l’installazione, garantendo una gestione più ordinata e temperature fino a 50°C inferiori se correttamente instradati. L’azienda ha anche mostrato un animazione in cui un cavo resiste anche a piegature estreme, ma è importante sottolineare che piegare i cavi durante l’uso non è consigliabile per evitare danni.

Gli alimentatori della serie Pro WS Platinum di ASUS sono accompagnati da una garanzia di 10 anni. Tuttavia, informazioni su prezzi e date di lancio non sono ancora state rese pubbliche. Il resto dei dettagli può essere visionato nel sito ufficiale.