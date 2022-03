Questo Chromebook di ASUS in offerta è il laptop economico che cercavi

ASUS Chromebook CX1100 è un laptop ultraportatile, economico, leggero e compatto adatto per ogni tipo di esigenza. Adesso, grazie alla nuova offerta di Amazon, può essere tuo a soli 199 euro con uno sconto di ben 70 euro sul prezzo di listino. Se lavori sempre in giro e hai bisogno di un sistema affidabile, veloce, ma anche facile da portare con sé, è il portatile che stavi cercando.

ASUS Chromebook CX1100, le caratteristiche tecniche

Fiore all’occhiello di un dispositivo del genere è ovviamente la sua estrema portabilità, con un peso complessivo di appena 1.2 chilogrammi e uno spessore di soli 17.6 mm. ASUS Chromebook CX1100 deve tutto a un splendido display da 11.6 pollici con un rivestimento antiriflesso opaco per massimizzare la propria concentrazione e produttività. In più, sulla parte alta trova spazio una videocamera HD 720p per ottime videochiamate.

Nonostante le sue dimensioni compatte, il Chromebook di ASUS non rinuncia alle prestazioni grazie ad un processore Intel Celeron N3350 per garantire la massima reattività in ogni situazione. Il dispositivo, forte di funzionalità combinate con Google Workspace e altre app di produttività, ti consente di lavorare rapidamente ovunque ti trovi.

Il sistema operativo, come per ogni Chromebook, è ovviamente Chrome OS, una piattaforma veloce, semplice e sicura creata da Google che si avvia in pochi secondi e vanta protezione antivirus integrata e aggiornamenti automatici.

Sul fronte della connettività abbiamo due porte USB Type-C e Type-A per la ricarica del laptop e il collegamento a periferiche esterne. Inoltre, abbiamo anche porte USB 3.2 standard, uno slot microSD per aggiungere spazio di archiviazione e WiFi 5 dual-band (802.11ac). Il tutto trova posto in una scocca resistente agli schizzi e con cerniera ruotabile fino a 180° che permette di aprire completamente il piccolo laptop per ogni esigenza.

Insomma, se sei alla ricerca di un portatile economico, compatto, veloce ed efficiente per la tua produttività, ASUS Chromebook CX1100 è quello che stavi cercando. In offerta a soli 199 euro, pagabili anche in cinque comode rate da 39,80 euro al mese, è praticamente imperdibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.