Questo è il conto business che semplifica contabilità e gestione per le imprese

Trovare il conto corrente perfetto per le aziende può essere una vera impresa. Ma ecco TOT, il conto business che semplifica contabilità e gestione per le imprese. Questo conto è il compagno ideale in questo luglio 2024.

TOT è nato per chi è allergico ai moduli cartacei e alle file in banca. Grazie alle sue funzionalità digitali, puoi gestire entrate, uscite ed ogni altra incombenza amministrativa con un clic. Ma vediamo tutto quello che offre.

Tot: contabilità e gestione per le imprese resa più semplice

TOT è un conto business completamente digitale. Ma cosa fa concretamente per te? Permette di gestire la tua azienda senza mai uscire dall’ufficio. Puoi monitorare entrate e uscite, abbinare conti deposito per guadagnare di più e sfruttare il supporto di consulenti finanziari.

TOT ti offre strumenti di pagamento moderni e digitali, bonifici istantanei senza commissioni, oltre alla programmazione di bonifici ricorrenti. La tua vita imprenditoriale diventa ancora più semplice con bonifici per pagare i dipendenti e F24 semplificati. Ce n’è per tutte le tasche con tre piani: Essentials, Plus e Premium. Vediamoli nei dettagli:

Piano Essentials : costo 7€ al mese (o 84€ annui più IVA). 100 operazioni in uscita l’anno, gratuite in entrata. Include una carta Visa Business , bonifici istantanei gratuiti, app gestionale ed assistenza tramite chat o e-mail.

: costo 7€ al mese (o 84€ annui più IVA). 100 operazioni in uscita l’anno, gratuite in entrata. Include una , bonifici istantanei gratuiti, app gestionale ed assistenza tramite chat o e-mail. Piano Plus : costo 15€ al mese (180€ annui più IVA). Include 250 operazioni in uscita , entrate illimitate, carta Visa Business, pagamenti di fatture in un clic, dashboard per gestire il cash flow e assistenza prioritaria. Questo piano è gratuito per i primi 3 mesi.

: costo (180€ annui più IVA). Include , entrate illimitate, carta Visa Business, pagamenti di fatture in un clic, dashboard per gestire il cash flow e assistenza prioritaria. Questo piano è Piano Premium: costo 32€ al mese (384€ annui più IVA). Include 700 operazioni in uscita, entrate illimitate, carta Visa Business e tutte le funzionalità del Piano Plus, con qualche extra chicca come l’assistenza VIP.

Insomma, TOT è qui per rendere contabilità e gestione per le imprese semplicissima. Metti da parte le preoccupazioni: questi conto business è il personal trainer finanziario che cercavi.