Questo hub USB 7-in-1 compatibile con tutto ti costa solo 17€ su Amazon

Un accessorio utile per espandere le potenzialità e le connessioni del tuo PC o laptop è questo hub USB 7-in-1, oggi in offerta su Amazon al minimo storico di soli 17 euro. Ad un prezzo irrisorio ti porti a casa uno strumento che ti permetterà di rendere il tuo sistema ancora più versatile e di migliorarne le possibilità di utilizzo.

Hub USB 7-in-1 in offerta: scopri cosa può offrirti

Questo hub USB è progettato per offrire un’esperienza di connettività completa e versatile: con una porta di ingresso Power Delivery USB-C da 100W hai ampie gamma di possibilità, tra cui una porta HDMI 4K per una nitidezza massima di 4K@60Hz. La potenza in uscita PD di 100W ti consente di ricaricare completamente il tuo computer portatile in un attimo.

Le tre porte dati USB 3.0 offrono una velocità di trasmissione dei dati fino a 5 Gbps, consentendoti di trasferire file e immagini di grandi dimensioni in pochi secondi. Inoltre, lo slot per schede SD/TF ti consente di accedere ad una memoria esterna per visualizzare e gestire facilmente le tue foto e i tuoi video.

Compatibile con una vasta gamma di dispositivi USB-C e plug and play per più sistemi operativi, tra cui Windows, MacOS, iPadOS, Linux e Vista è un accessorio perfetto per qualsiasi esigenza di connettività tu possa avere: acquistalo adesso in offerta su Amazon al prezzo di soli 17 euro.