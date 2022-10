Questo iMac 2020 con 550€ di sconto sta andando a RUBA su Amazon

Vuoi farti un regalo di Halloween davvero spaventoso? In senso buono, si intende. Perché su Amazon hai la possibilità di acquistare questo fantastico iMac del 2020 con uno sconto di ben 550 euro sul prezzo di listino.

Non a caso, il desktop all-in-one di Apple è subito scattato in cima alla classifica degli oggetti più venduti della categoria. La disponibilità è immediata e, con la spedizione Prime, lo riceveresti entro 48 ore. Come prevedibile, sta andando a ruba, quindi ti suggeriamo di sbrigarti.

iMac 2020: sconto incredibile su Amazon, ne vale ancora la pena

Non farti frenare dal fatto che si tratta del modello 2020, perché questo iMac è un sistema super ancora oggi. Oltre a contare sul fatto che siamo di fronte al suo prezzo migliore di sempre, dal punto di vista hardware non ha certo niente da invidiare a soluzioni simili uscite di recente.

Il monitor è un fantastico pannello retina 5K da 27 pollici con risoluzione da 5120 x 2880 pixel, alimentato da un processore Intel Core i5 a 6 core di decima generazione dalla frequenza di clock massima a 3.1 GHz, a cui si affianca una scheda grafica AMD Radeon Pro 5300.

Hai l’archiviazione ultraveloce con SSD integrato e la possibilità di sfruttare due porte Thunderbolt 3, quattro porte USB-A e una porta Gigabit Ethernet per le tue esigenze di connettività completate dal jack per le cuffie e uno slot per schede SDXC.

All’interno della confezione trovi naturalmente anche Magic Mouse e Magic Keyboard, che completano il design minimal ed elegante di tutto il sistema. iMac 2020 ora può essere tuo con 550 euro di sconto: approfittane per rivoluzionare la tua postazione di lavoro.

