Questo mondo non mi renderà cattivo: guardala in streaming

Dopo il successo di pubblico e critica ottenuto due anni fa con Strappare lungo i bordi, Zerocalcare torna con una nuova serie animata: questa volta il titolo scelto è Questo mondo non mi renderà cattivo. Esce oggi, in esclusiva streaming su Netflix. Tornano i personaggi già resi noti dalla produzione precedente, con l’aggiunta di una new entry che assumerà un’importanza centrale nella narrazione: Cesare.

Questo mondo non mi renderà cattivo

Tutti i personaggi sono doppiati dal fumettista, ad eccezione di uno, l’Armadillo, la proiezione della sua coscienza, che ha invece la voce dell’attore Valerio Mastandrea. Ecco di seguito la sinossi pubblicata dalla piattaforma, utile per comprendere di cosa tratta la trama, e il trailer ufficiale condiviso nelle scorse settimane.

Un vecchio amico torna nel quartiere dopo diversi anni di assenza e fatica a riconoscere il mondo in cui è cresciuto. Zerocalcare vorrebbe fare qualcosa per lui, ma si rende conto di non essere in grado di aiutarlo a sentirsi di nuovo a casa e a fare la scelta giusta per trovare il suo posto nel mondo.

La serie è composta da un totale di sei episodi, tutti disponibili fin da subito, per una maratona ad alto tasso di coinvolgimento emotivo, come ormai ci ha abituati il fumettista italiano nelle sue opere, indipendentemente dal loro supporto o dal loro formato. Se si ritiene di essere pronti a un viaggio divertente e al tempo stesso introspettivo, non resta che augurare buona visione.

