Questo monitor Dell Full HD da 24" ti costa solo 92,99€ su Amazon

Perfetto per casa o ufficio, questo monitor Dell Full HD da 24 pollici è un vero e proprio affare: oggi su Amazon puoi acquistarlo in sconto a soli 92,99 euro, perfetto per aggiornare la tua postazione di studio o lavoro.

Monitor Dell in offerta: le caratteristiche

Questo monitor ti offre un’esperienza visiva straordinaria grazie alla sua ampia superficie di visualizzazione e alle cornici sottili che riducono le distrazioni, garantendo un rapporto ottimale tra schermo e alloggiamento.

Il monitor è certificato TÜV e offre la funzione ComfortView di Dell, che riduce al minimo l’affaticamento dovuto alla luce blu. Questa caratteristica assicura che i tuoi occhi siano protetti anche durante sessioni di utilizzo prolungate.

Volendo puoi usarlo anche per giocare, seppur non sia la sua funzione primaria: la tecnologia AMD FreeSync assicura una riproduzione fluida delle immagini durante il gioco, con un tempo di risposta rapido e una frequenza di ripetizione dei fotogrammi fino a 75 Hz.

Davvero non male per soli 92,99 euro: un monitor multifunzionale che puoi usare per diversi scopi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.