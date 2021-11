Questo mouse Logitech MX lo paghi meno della metà

Se stavi cercando un mouse wireless e funzionale fermati subito perché ho la promozione adatta a te. Il Logitech MX Anywhere 2 è in forte sconto su Amazon e ciò significa che con un ribasso del 54% te lo puoi portare a casa con praticamente due soldi. Infatti risparmi più di quaranta euro e lo paghi appena 37,99€, il che è un affare.

Semplicissimo e comodissimo da utilizzare, non può che renderti felice e soddisfarti in tutto e per tutto. Se poi conti che non paghi neanche le spedizioni e queste avvengono in uno o due giorni, cosa c'è di meglio?

Logitech MX Anywhere 2: il mouse wireless che stavi cercando

Dalle dimensioni perfette per essere portato praticamente ovunque, il Logitech MX Anywhere 2 conta su tutte le tecnologie della serie e non ti fa scendere a compromessi. In colorazione nero e bronzo è veramente bello e diciamocela tutta: sulla scrivania fa proprio un bel effetto.

Lo colleghi al dispositivo principale usando o il ricevitore USB che trovi in confezione o sfruttando il Bluetooth e tac: il gioco è fatto! Fin da subito lo utilizzi in tutta la sua maestosità avendo a disposizione ben 7 pulsanti che programmi a piacimento e un sensore ottico che raggiunge i 1000 DPI su ogni superficie.

Per farlo funzionare non hai neanche bisogno di una batteria fisica in quanto lo ricarichi mediante un semplice cavo e lo hai sempre a disposizione.

Cogli al volo questo ribasso e acquista il tuo Logitech MX Anywhere 2 su Amazon a soli 37,99€. Le spedizioni avvengono in uno o due giorni e nonostante la promozione duri ancora per qualche altro giorno, ti consiglio di non aspettare troppo dal momento che potrebbe andare sould out.