Questo Mouse Verticale a 14€ è IMPERDIBILE su Amazon

Chi l’ha provato dice di non voler più tornare indietro. Protagonista il Mouse Verticale Trust Verto, comodissimo per chi deve affrontare ogni giorno lunghe sessioni di lavoro davanti allo schermo di un computer. Oggi è in offerta speciale su Amazon a un prezzo decisamente imperdibile. Acquistalo subito a soli 13,99 euro! Meno di 15 euro per un gioiellino che promette di rivoluzionare la tua produttività.

Il suo design ergonomico elimina completamente la fatica e il dolore causati da un uso intensivo dei classici mouse. Grazie a questo formato inclini il braccio e il polso nella posizione naturale di 60 gradi. Così ritrovi il piacere di lavorare. Inoltre, è così leggero che ti sembrerà di spostare una piuma che scorre sulla superficie della tua scrivania, senza fare alcuna resistenza né obbligandoti ad alcuno sforzo.

L’impugnatura confortevole assicura un’ottima versatilità e piacevolezza durante il lavoro. Inoltre, i comandi sono estremamente precisi. Potrai sfruttare un sensore ottico avanzato a 1000 e 1600 DPI. I due pulsanti azionabili con il pollice offrono un controllo rapido e preciso. Lo colleghi tramite cavo alla porta USB del tuo dispositivo e si connette subito, senza dover installare alcun software o driver grazie alla sua tecnologia Plug & Play.

Il design è ricercato in ogni particolare. Infatti, le dimensioni sono perfette per qualsiasi mano. Inoltre, la luce sottile sul lato sinistro del Mouse Verticale Trust Verto regala una piacevole illuminazione alla tua giornata lavorativa. Acquistalo adesso a soli 13,99 euro su Amazon!